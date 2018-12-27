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Trafikte şaşırtan görüntü

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 27.12.2018 14:32 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bir motosiklet sürücüsü dev şemsiyeyi trafikte seyir halindeyken yağmurdan korunmak için kullanınca hem kendini hem de diğer araç sürücülerini tehlikeye attı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde motosikletiyle seyir halindeyken kameralara yakalanan bir vatandaş yoğun yağış nedeniyle yoluna dev bir şemsiyeyle ile devam etti. Motosiklet sürücüsünün yağmurlu havada aracıyla birlikte seyir halindeyken bir eliyle şemsiyeyi tutup diğer eliyle motosikletini kullanmaya çalışması ilginç olduğu kadar tehlikeli görüntülerin de oluşmasına neden oldu.

Uzun süre yoluna elinde tuttuğu şemsiye ile devam eden motosiklet sürücü daha sonra gözlerden kayboldu. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
gaziantep trafik şemsiye yağmur

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