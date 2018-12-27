Trafikte şaşırtan görüntü

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde motosikletiyle seyir halindeyken kameralara yakalanan bir vatandaş yoğun yağış nedeniyle yoluna dev bir şemsiyeyle ile devam etti. Motosiklet sürücüsünün yağmurlu havada aracıyla birlikte seyir halindeyken bir eliyle şemsiyeyi tutup diğer eliyle motosikletini kullanmaya çalışması ilginç olduğu kadar tehlikeli görüntülerin de oluşmasına neden oldu.

Uzun süre yoluna elinde tuttuğu şemsiye ile devam eden motosiklet sürücü daha sonra gözlerden kayboldu. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı. (İHA)

