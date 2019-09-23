Mynet Trend

Trafikte 'yol vermeme' tartışması

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 23.09.2019 12:06 | Son Güncelleme

Konya'da yaşayan edebiyat öğretmeni Kamil Söğüt (38), yanında eşi ve çocuklarının olduğu sırada, yol vermediği gerekçesiyle aracının yanına gelen 4 kişi ile tartıştı. Tartışma anını cep telefonu kamerasına kaydeden ve ardından jandarmaya 4 kişi hakkında şikayette bulunan Söğüt, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Trafikte 'yol vermeme' tartışması

Kadınhanı ilçesindeki bir okulda görev yapan edebiyat öğretmeni Kamil Söğüt, dün akşam saatlerinde eşi Ferhan ve 2 çocuğuyla birlikte ilçeye gittiği sırada yolda 27 AAC 911 plakalı aracın sürücüsüyle 'yol vermeme' tartışması yaşadı.

Hafif ticari araç sürücüsü Ladik Kavşağı'nda gelip ışıkta beklediği sırada aracından indi. Söğüt de o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde araçtan sürücüyle birlikte inen 3 kişi, Söğüt'ün otomobilinin yanına gelip kapıyı açarak, "Biz senden yol istedik. Sağ taraftan geçilmez" dedi. Söğüt de "Sağ tarafta kamyon varken ben nasıl geçeceğim, nasıl yol vereceğim?" diye sordu. Aralarında çıkan kısa süreli tartışmanın ardından Söğüt, "Plakanızı aldım, ben polisim" dedi. 4 kişi, yanlarındaki kadının da iknasıyla araçlarına döndü.

trafikte-yol-vermeme-tartismasi-_7921_dhaphoto5

'KORKSUNLAR DİYE YALAN SÖYLEMEK ZORUNDA KALDIM'

Söğüt, olay anına ait cep telefonu kamerasına kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. 4 kişi hakkında Sarayönü Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulunduğunu belirten Söğüt, görüntüleri ise şu notla paylaştı:

'Trafikte eşim ve iki çocuğumla bu dört adam ve bir kadının tacizine maruz kaldım. Yol vermediğim için önümü kesip arabadan zorla indirmeye çalıştılar. Aslında polis değilim, ancak eşimi ve çocuklarımı tartışmadan uzak tutmak için korksunlar diye yalan söylemek zorunda kaldım.'

trafikte-yol-vermeme-tartismasi-_7921_dhaphoto4

Şikayet üzerine çalışma başlatan jandarma, aracın plakasından 4 kişinin kimliğini belirleyip gözaltına aldı.

4 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken hakkında 'tehdit ve hakaret' suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

trafikte-yol-vermeme-tartismasi-_7921_dhaphoto2

trafikte-yol-vermeme-tartismasi-_7921_dhaphoto3

Kaynak: DHA

Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı
Mahalle sokağa döküldü! Linç edilmekten son anda kurtulduMahalle sokağa döküldü! Linç edilmekten son anda kurtuldu
Aracının camına mermi isabet kadın büyük şok yaşadıAracının camına mermi isabet kadın büyük şok yaşadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
trafik yol verme tartışması

En Çok Okunan Trend Haberler

Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme

Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme

MasterChef'te şaşırtan karar! Bir ilk yaşandı

MasterChef'te şaşırtan karar! Bir ilk yaşandı

Meteoroloji uyardı! Şemsiyeleri çıkartma vakti

Meteoroloji uyardı! Şemsiyeleri çıkartma vakti

Tarhan'ın Neslican Tay paylaşımı tartışma yarattı

Tarhan'ın Neslican Tay paylaşımı tartışma yarattı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emine Bulut'un tek hayalini açıkladı

Emine Bulut'un tek hayalini açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
trafikte kimseyle tartışmayacaksın. 1. insanların psikolojisi bozuk 2. araba kullanmaktan bihaber şekilde trafiğe çıkan herkes kendini düzgün kullanıyor sanıyor 3. insanların avrupaya gidip 1 hafta boyunca trafikte staj görmesi gerekiyor 4. sağdan da geçilir, eğer önünde denyonun biri var da soldan sağa geçme özürü varsa. kimi sağa geçerken de frene basıyor mesela. sonra da ekstra gaza yükleniyor. insanlar ciddi anlamda gerizekalı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sultangazi'de Suriyeli iki grup arasında kavga!

Mahalle sokağa döküldü! Linç edilmekten son anda kurtuldu

Antalya'da hareket halindeki aracın camına mermi isabet etti!

Aracının camına mermi isabet kadın büyük şok yaşadı

Karadeniz'de hamsi sürüleri 'taraklı denizanası' tehdidi altında

Uzmanlar açıkladı! Hamside büyük tehdit

40 yıllık mağara hayatı bitti ama kimse banyo ve berber için ikna edemedi

40 yıllık mağara hayatı bitti

Ölen eşinin kuklasını yaptı! Yanından ayırmıyor

Ölen eşinin kuklasını yaptı! Yanından ayırmıyor

Bursa'da kaza yapan sürücü şoka girdi! Son ses müzik dinleyip, sigara içti

Ekiplerin dikkati olası bir faciayı önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.