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Trajik olay! Kimse yokluğunu fark etmedi... Cesedi ölümünden 1,5 yıl sonra bulundu

05.06.2023 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşanan trajik bir olaya ilişkin, son derece dikkat çekici olan bir haber Alman basınının gündemine oturdu. Söz konusu haberde, Almanya'nın Saksonya eyaletine bağlı Chemnitz'de yaşayan 70 yaşındaki emekli Latislav B.'nin, 1,5 yıl önce küçük dairesindeki kanepenin üzerinde hayatını kaybettiği, Latislav B.'nin cesedinin ise ancak yeni bulunduğu belirtildi. Talihsiz adamdan geriye ise çok az şeyin kaldığı ifade edildi. İşte trajik olayın yer aldığı söz konusu haberin detayları...

Trajik olay! Kimse yokluğunu fark etmedi... Cesedi ölümünden 1,5 yıl sonra bulundu

Alman Bild gazetesinin haberinde yer verdiği bilgilere göre, 70 yaşındaki emekli bir adam o kadar yalnızdı ki, artık hayatta olmadığı fark edilmedi bile. Haberde Latislav B. isimli adamın başına geldiği aktarılan trajik olay, Almanya'da ise gündeme oturdu. İşte o trajik olayın detayları...

1,5 YIL ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ, CESEDİ YENİ BULUNDU

Habere göre, Latislav B., 1,5 yıl önce küçük dairesindeki kanepenin üzerinde hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cesedi ise yeni bulundu.

Latislav B.'nin şapka ve TV kumandası çürümezken adamdan geriye ise pek bir şey kalmadığı aktarıldı.

"NE ARKADAŞI NE DE AİLESİ, HATTA TANIDIKLARI BİLE YOKMUŞ GİBİ..."

1,5 yıllık sürenin inanılmaz olduğuna dikkat çeken olay yeri temizleyicisi Thomas Kundt (44), talihsiz adamın gerçekten ne arkadaşı ne de ailesi, hatta tanıdıkları bile yokmuş gibi göründüğünü, temizlik yaparken hiçbir kişisel fotoğrafını bulamadıklarını, kiranın tahsil edildiği, posta kutusunun taşmadığını açıkladı.

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Gerçeğin ortaya çıkmasına katkı sağlayanlar 70 yaşındaki Latislav B.’nin komşuları Mandy (21) ve Maurice (22) idi. İkili, acil servisi aradı.

Mandy, “Balkonda uzun süredir dolu bir çamaşır askılığı duruyordu ve sürekli daha da kirli hale geliyordu" dedi.

Mandy'nin erkek arkadaşı Maurice ise Kimseyi takip etmek gibi bir niyetimiz yoktu. Ama odada bir yastık ya da bir insan olabilecek bir şey vardı. Sonunda cesaretimizi toplayıp acil servisi aradık." diye konuştu.

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