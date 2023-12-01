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Traktör nasıl yazılır? Traktör mü tıraktör mü, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

29.11.2023 19:17 | Son Güncelleme:
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Kişiler çok fazla kullandığı sözcüklerin bile doğru yazılışı konusunda kafa karışıklığı yaşayabilir. Sözcüklerin doğru yazılışları ve Türkçe imla kurallarını öğrenmek isteyenler için birincil kaynak olan Türk Dil Kurumu devreye girer. TDK, dil kurallarının herkes tarafından kolaylıkla öğrenilebilmesi için yazım kılavuzlarını internet sitesinde yayımlamıştır. Bu sayede sözcüklerin anlamları ve doğru ifade biçimleri kolaylıkla öğrenilebilir. Peki traktör nasıl yazılır?

Türkçe, bünyesinde bulunan binlerce kelime sayesinde en geniş diller arasında yer alır. Sözcüklerin ve dil kurallarının çok çeşitli olmasından dolayı birçok sözcükte yazım hataları yapılabilmektedir. Traktör kelimesi günlük yaşamın belli noktalarında sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alır. Konuşma dilindeki ifadesinden dolayı hata yapılan kelimeler arasında traktör sözcüğü başta gelir. Bu tür sözcükler Türkçe ağız yapısına aykırı olması sebebiyle hatalı bir biçimde yazılabilmektedir. Bilhassa farklı dillerden alınan kelimelerde yanlış telaffuz ve yazılışında hata yapmak çok yaygın bir durumdur. Türk Dil Kurumu sayesinde traktör gibi yazım biçimi kafa karıştıran kelimelerin doğru ifade şekli internet ortamında yayımlanan sözlüklerden rahatlıkla öğrenilebilir.

Traktör nasıl yazılır?

İçinde bulunduğumuz iletişim çağının en büyük sorunlarından bir tanesi Türkçe yazarken yapılan yazım hatalarıdır. Türkçe yazarken doğru zannedilen ancak yanlış kullanılan pek çok sözcük bulunur. Bunladan bir tanesi de ‘traktör’ kelimesidir. Traktör yazımı sırasında kafa karıştıran nokta kelimenin traktör mü tıraktör mü biçiminde olması gerektiğidir. Traktör, Fransızcadan dilimize geçen bir sözcüktür.

TDK’ye göre traktör kelimesi ise şu anlama gelmektedir; arkasına Römork takılabilen, çift sürmek, yük taşımak vb. işlerde kullanılan motorlu iş makinesi. Dilimize Fransızcadan geçen sözcüğün ‘tıraktör’ biçiminde yazılması, imla hatası olarak değerlendirilir. Konuşma dilinde ‘tıraktör’ şeklinde telaffuz edilen sözcüğün doğru yazılışı ‘traktör’ biçiminde olmalıdır.

Traktör doğru yazılışı

Türk dili, içerisinde bulunduğu coğrafya sebebiyle yabancı dillerle etkileşime girip, binlerce yeni kelime grubunu bünyesine katmıştır. Bu kelimeler zamanla geçtikçe Türkçeleşip yaygın bir biçimde söylenmeye başlanmıştır. Yabancı dillerden gelen ve Türkçe ağız yapısına aykırı olan bu tür sözcüklerin telaffuzuna bakılarak yazı dilinde hata yapılır. Traktör sözcüğü yazımı sırasında sıklıkla hata yapılan kelimeler arasında yer alır.

Kelimelerin kişiler arasındaki hatalı kullanımı yaygınlaştıkça, hatalı ifadeler doğru olarak kabul edilebilmektedir. Bu tür hatalı ifadelerin ortaya çıkardığı bilgi kirliliğini önleyebilmek için traktör kelimesinin doğru yazılışını öğrenmek gerekir. Buna göre traktör sözcüğünün yazı dilindeki doğru ifadesi ‘traktör’ biçiminde olmalıdır. Traktör TDK tarafından incelenmiş, doğru ve yanlış kullanımları aşağıdaki gibidir.

  • Traktör (Doğru kullanım)
  • Tıraktör (Yanlış kullanım)
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