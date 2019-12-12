Trakya dolmenlerine Stonehenge benzetmesi

EDİRNE (AA) - GÖKHAN BALCI - Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Trakya dolmenleri ile İngiltere'nin en önemli tarihi anıtlarından Stonehenge'nin işlevsel açıdan benzerlik gösterdiğini söyledi.

Prof. Dr. Beksaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzey araştırmaları ve diğer çalışmaların ışığında dolmenlerin, günümüzden 3 bin 500 yıl öncesine kadar giden bir tarihi olduğunu ifade etti.

Dolmenlerin Trakya'nın yanı sıra Bulgaristan ve Yunanistan'da da görüldüğünü anlatan Beksaç, bu yapıların Edirne ve Kırklareli sınırları içerisinde sayılarının yaklaşık 160 olduğunu dile getirdi.

Beksaç, dolmenlerin, Trakların yapılanma süreciyle bağlantılı bir anıt tipi olduğunun anlaşıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Dolmenler genellikle mezar anıtları olarak bilinir ama esasında sadece bir mezar niteliğine haiz değildir. Ana tanrıça kültüyle bağlı bir eser tipidir. Daha çok yılın belirli dönemlerinde yapılan törenlerle yakın bağlantısı vardır. Coğrafi yapı üzerindeki konumlanmaları, içinde yer aldıkları coğrafyanın kutsal niteliğiyle birlikte değerlendirmemizi gerekli kılıyor. 21 Aralık tarihinde, güneşin en alçak konumda olduğu süreçle bağlantılı olduğunu biliyoruz. Dolmenler, bir ölüp dirilme töreninin yapıldığı yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Eski yılın ölüp yeni yılın tekrar doğduğu, güneşin ölüp doğma süreciyle ilişkili bir tören ve inanç sistemi var."