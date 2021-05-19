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Trakya'da saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

19.05.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trakya'da saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

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EDİRNE (AA) - Trakya'da vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, evlerinin balkonlarından, pencerelerinden ve stadyumlarda düzenlenen programlarda İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine vatandaşlar, saat 19.19'da balkonlara ve pencerelere çıktı.

Balkonlar ile pencerelerini Türk bayraklarıyla süsleyen vatandaşlar, ellerinde ay yıldızlı bayraklarla İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan seslendirdi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından program düzenlendi.

Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açan öğrenciler, hep birlikte Saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.

Tekirdağ'da Namık Kemal Stadyumu'nda düzenlenen programa Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç da katıldı.

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istiklal marşı

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