Trakya'da vaka sayıları artmaya devam ediyor

EDİRNE (AA) - Trakya'da vaka sayıları, önceki haftanın verilerine göre artış gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1-7 Ocak illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Kırklareli, vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok artan 10 kent arasında yer aldı.

Verilere göre, Edirne'de her 100 bin kişide görülen 428,44'lik vaka sayısı 527,51'e çıktı.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de, temmuz ortalarında artış görüldü. Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz-6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösteriyor. Zaman zaman düşen vaka sayıları son verilere göre yükseliş yönlü oldu.

- Kırklareli ve Tekirdağ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'nde vakalar, son verilere göre arttı.

Kırklareli'nde, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 590,21'den 843,43'e yükseldi.

Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 387,12'den 547,61'e çıktı.

Trakya'da son 2 ayda vaka sayısı değişimi şöyle:

30 Ekim-5 Kasım6-12 Kasım13-19 Kasım20-26 Kasım27 Kasım-3 Aralık4-10 Aralık11-17 Aralık18-24 Aralık25-31 Aralık1-7 OcakEdirne198,64178,64159,16212,13278,59311,95306,80329,11428,44527,51Kırklareli272,85325,93308,51379,83456,13467,74445,63468,85590,21843,43Tekirdağ281,85313,95262,61288,1336,43358,63351,32333,00387,12547,61

