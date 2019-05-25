Tramvay durakları, trenler, otobüsler, timsahlar ve kaleler: Futbolun en ilginç sahaları

Her stadyumda bir peynir odası, üstü açılıp kapanabilir bir çatı ya da harika bir futbol zemini yoktur. Bir çok kulüp kendi sahasını eşsiz kılan özelliklere sahiptir.
*Mansfield'daki Teversal FC kulübü 'Tesco tramvay durağını deplasman tribünü olarak kullanıyor
Bu hafta, lig dışı Teversal FC kulübünün 'Tesco tramvayı deplasman tribünü' twitterda büyük bir heyecan yarattı. Mansfield merkezli kulüp, Carnarvon Caddesi'ndeki evlerinde, deplasmanda oturan taraftarları yabancı maddelerden korumak için bir süpermarket zincirinin ' her küçük şey işe yarar' mottosunu benimsemiş görünüyor.
Acayip sahalar sadece İngiliz futboluna özgü bir olay değildir. Slovakya'nın amatör kulüplerinden TJ Tatran Cierny Balog'un sahasını gördüğünüze eminiz.
*Slovakya'lı TJ Tatran Cierny Balog kulübünün stadyumundan tren geçiyor
Tribünlerdeki görünüm, zaman zaman saha ve tribündeki kalabalık arasından geçen buharlı bir tren tarafından bozulur.
Katar'lı Al-Shamal SC kulübü, 'acayipliği' bir başka seviyeye çekmiştir. Pek çok takım kendi sahasına 'kale' demektedir. Al Shamal kulübü olayında ise bu tamamen doğrudur. Sahaları gerçek bir 'kaledir.'
*Al-Shamal SC Stadyumu kalesi
Ancak belki de en iyisini sona sakladık. 2015 yılında açılan Bursaspor Büyükşehir Belediye Stadyumu, takma ismiyle 'Timsah Arena.' Kesinlikle inanılmaz görünüyor ve benzersiz stadyumların düşük bütçeli, küçük kulüplere ait olmadığını gösteriyor.
Otobüs garlarından kalelere ve timsahlara kadar bütün bu stadyumların kendilerine özgü eşşiz bir tarzları vardır ve hepsi de unutulmaz bir deplasman günü yaşatabilirler.
*Bursaspor'un 'Timsah Arenası'
İzmir'de ele geçirildi! Tam bin 500 yıllık
Bir il onu konuşuyor! Cezaevinden çıktığı gün bunu yaptı
Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat
Sivas'taki gizemli kayaların sırrı çözülüyor
Akne ve leke tedavisinde ‘ışık terapi’ yöntemi
Sertleşme sorunu damar hastalığının habercisi olabilir
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum