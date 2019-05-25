Tramvay durakları, trenler, otobüsler, timsahlar ve kaleler: Futbolun en ilginç sahaları

Her stadyumda bir peynir odası, üstü açılıp kapanabilir bir çatı ya da harika bir futbol zemini yoktur. Bir çok kulüp kendi sahasını eşsiz kılan özelliklere sahiptir.



*Mansfield'daki Teversal FC kulübü 'Tesco tramvay durağını deplasman tribünü olarak kullanıyor

Bu hafta, lig dışı Teversal FC kulübünün 'Tesco tramvayı deplasman tribünü' twitterda büyük bir heyecan yarattı. Mansfield merkezli kulüp, Carnarvon Caddesi'ndeki evlerinde, deplasmanda oturan taraftarları yabancı maddelerden korumak için bir süpermarket zincirinin ' her küçük şey işe yarar' mottosunu benimsemiş görünüyor.

Acayip sahalar sadece İngiliz futboluna özgü bir olay değildir. Slovakya'nın amatör kulüplerinden TJ Tatran Cierny Balog'un sahasını gördüğünüze eminiz.



*Slovakya'lı TJ Tatran Cierny Balog kulübünün stadyumundan tren geçiyor

Tribünlerdeki görünüm, zaman zaman saha ve tribündeki kalabalık arasından geçen buharlı bir tren tarafından bozulur.

Katar'lı Al-Shamal SC kulübü, 'acayipliği' bir başka seviyeye çekmiştir. Pek çok takım kendi sahasına 'kale' demektedir. Al Shamal kulübü olayında ise bu tamamen doğrudur. Sahaları gerçek bir 'kaledir.'