Tramvaya aşık olup evlendi! İlişkilerini kitapla anlatacak: Cinsel ilişkiye bile girmiş

Fransa’da yaşayan Sandra Rahm, 3013 numaralı tramvaya aşık olduğunu söyleyerek evlendi. Sosyal medyada tramvayla cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla gündem olan sıra dışı hikayenin yakın zamanda kitap olması bekleniyor.

Çiğdem Berfin Sevinç

Fransa’da yaşayan bir kadının sıra dışı aşk hikayesi sosyal medyada gündem oldu. Bir tramvaya aşık olduğunu söyleyen kadın, sembolik bir evlilik gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekti.

TRAMVAYA AŞIK OLDU, EVLENDİ

Strasbourg’da yaşayan 44 yaşındaki Sandra Rahm, uzun süredir ilgi duyduğunu iddia ettiği 3013 numaralı tramvayla 2024 yılında sembolik bir törenle evlendi. Rahm’ın tramvayla cinsel ilişkiye girdiğini söylemesi üzerine kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Rahm’ın cansız nesnelere karşı ilgi duyma hali, gençlik yıllarına kadar uzanıyor. “Objectophilia” olarak bilinen bu durum, kişilerin belirli nesnelere karşı güçlü bir duygusal bağ kurmasıyla tanımlanıyor.

KARANTİNA DÖNEMİNDE FARK ETTİ

Rahm, bu özel bağını 2020 yılında pandemi döneminde fark ettiğini belirtti. Kadın, izlediği bir filmden etkilendiğini söyledi.

Çevresinden farklı tepkiler aldığını ifade eden Rahm, “Bazıları beni deli sanıyor ama bir nesneyle güçlü bir bağ kurmak delilik değil” dedi. Günlük hayatında bir partneri olduğunu da belirten Rahm, tramvayla olan bağını ise farklı bir ilişki olarak tanımlıyor.

HAYATINI KİTAPLA ANLATACAK

Sosyal medyada da bu ilginç hikayesini paylaşan Rahm, yaşadıklarını kitap haline getirmeye hazırlanıyor. Yıl içinde yayımlanması planlanan kitapta, sıra dışı ilişkisini anlatacağı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
evlilik Aşk tramvay
