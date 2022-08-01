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Trans amigo takım arkadaşını boğdu! Korkudan kendilerini odaya kilitlediler

01.08.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleşen bir olayda, biyolojik bir erkek olarak dünyaya gelen transseksüel bir amigo, bir kadın takım arkadaşını boğduğu iddiasıyla dahil olduğu amigo kampından atıldı ve hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Trans amigo takım arkadaşını boğdu! Korkudan kendilerini odaya kilitlediler

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Ranger Koleji'nde gerçekleşen olayda, Averie Chanel Medlock isimli gencin bir kavga esnasında, başka bir takım arkadaşını boğduğu iddia edildi. Transfobik ve ırkçı söylemler nedeniyle çıktığı iddia edilen kavganın ardından Medlock, amigo kampından atıldı ve hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

''NE YAPARDINIZ

Medlock'un boğulduğu iddia edilen kızın babası kızı tarafından olay yerine çağrıldı ve olayla ilgili kamera görüntülerinin yayınlanması için polise baskı yapmaya başladı. Baba Mike Jones, Facebook'ta "Sabah 1'de kızınızdan kendilerini diğer kızlarla odaya kilitlediklerini belirten bir telefon alsanız ne yapardınız diye soruyorum" diye yazdı. “Hiçbir zaman ırkınız veya cinsiyetiniz hakkında bir şey söylemedim.” diye de belirtti.

SOSYAL MEDYASINDAN AÇIKLADI

AMİGO

Medlock ise, Facebook profilinden yaptığı açıklamada arkadaşının kendisine saygısızca davrandığını, onun penisli bir adam olduğunu ve erkeklerin takımda olmaması gerektiğini söylediğini açıkladı.

Kendisini korumaya çalıştığını söyleyen Medlock, kavga ettiği kızın korktuğu için annesini ve babasını aradığını söyledi. Babasının ise kendisi için ''Onun hala testosteronu ve penisi var'' ve dediğini ve ''Kızımdan sonra gelen herkesi öldürürüm'' diyerek kendisini tehdit ettiğini anlattı.

KAMPÜSTEN ATILDI

Medlock, diğer amigo kızla yaşadığı fiziksel çatışmanın aslında bir şaka olduğunu iddia etti ancak olay yerindeki polis eski ponpon kıza saldırı için suç duyurusunda bulundu ve Medlock'u kampüsten çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
abd
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