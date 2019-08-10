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Trans bireyin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

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YAŞAM  | 10.08.2019 01:19 | Son Güncelleme

Adana'da, trans birey E.Z.'nin (54) evini basan A.T., evdeki babası R.T.'yi (56) bıçaklayarak öldürdü. Polis, babasını bıçakladığı iddia edilen oğlu ile birlikte kaçtığı annesinin yakalanması için çalışma başlattı.

Trans bireyin evinde yakaladığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi’nde meydana geldi. A.T. ile annesi S.T., iddiaya göre babası R.T.'yi akşam nereye gittiğini belirlemek için takip etti.

EVİ BASTILAR

R.T.'nin, trans birey E.Z.'nin evine girdiği gören A.T. ve S.T., bir süre sonra eve baskın yaptı.

E.Z.'nin kapıyı açmasıyla eve giren anne-oğul, R.T.'ye saldırdı. A.T.'nin bıçak darbeleriyle yaralanan R.T. kanlar içinde kalırken, anne-oğlu olay yerinden kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

E.Z.'nin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde R.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından R.T.'nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

HER YERDE ARANIYORLAR

Olayı gerçekleştiren A.T. ile yanında bulunan annesi S.T. polis ekiplerince her yerde aranıyor.

(AA / DHA / İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana Seyhan trans birey cinayet travesti

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