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Trans olduğunu açıklayan Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz 'Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü' istemiş

21.01.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiyatro ve dizi oyuncusu Ahmet Melih Yılmaz, trans birey olduğunu açıkladı. Yılmaz'ın, 2020'de 27’nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü’ alırken, sahnedeki konuşmasında, "Bir de bunun ‘Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü'nü alırsam bu iş benim için tamamdır" dediği ortaya çıktı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, geçen yıl rol aldığı dizide ‘Timsah Celil’ karakteriyle dikkat çekti. Birçok sinema filmi ve dizide rol alan Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntüyle trans birey olduğunu duyurdu.

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Oyuncu Yılmaz, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı yayın sırasında ise ''Travestiyim, diye 'ayol' diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" dedi.
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ÖDÜL TÖRENİNDE GÖNDERME YAPMIŞ

Öte yandan 27’nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde, 2020 yılında ‘Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülen Ahmet Melih Yılmaz'ın, törende yaptığı konuşmada, aldığı ödülü göstererek, "Bir de bunun ‘Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü'nü alırsam bu iş benim için tamamdır’’ dediği ortaya çıktı.

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Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz'ın değişimi! Çukur'un Timsah Celil'i Ahmet Melih Yılmaz'ın değişimi! "Travestiyim diye..."


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