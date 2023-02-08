Transfer dönemi uzatılacak mı? FIFA'ya başvuru yapıldı! TFF'den son dakika transfer dönemi açıklaması

Transfer döneminin uzatılması için FIFA'ya resmi başvuru yapıldığı aktarıldı. Basında yer alan haberlerin ardından konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında "Transfer dönemi uzatılacak mı?" sorusunu araştırıyor. TFF tarafından yapılan son dakika transfer dönemi açıklamasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRANSFER DÖNEMİ UZATILACAK MI?

Transfer döneminin uzatılması için TFF tarafından FIFA'ya başvuruda bulunuldu.

TFF tarafından konuya dair yapılan yazılı açıklamada FIFA ile görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

Transfer döneminin on gün süreyle uzatılmasına ilişkin sözlü olarak anlaşıldığı ifade edilirken yazılı onay sürecinin beklendiği vurgulandı.

TFF'DEN 'TRANSFER DÖNEMİ' AÇIKLAMASI

TFF, tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"FIFA'nın Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın ulusal düzeyde de bağlayıcı olan düzenlemelerine uygun olarak; profesyonel futbolculara ilişkin 2022-2023 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi maksimum 28 gün olacak şekilde 12 Ocak 2023 - 8 Şubat 2023 tarihleri arasında belirlenmişti.

TRANSFER DÖNEMİNİN UZATILMASI İÇİN FIFA İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ancak, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle milli yas ilan edilerek 10 ilimizde OHAL kararı alınması sebebiyle; Federasyonumuz transferde olumsuzluklar yaşanmaması adına 06.02.2023 tarihinde FIFA'ya resmi bir şekilde başvuru yaparak, içinde bulunduğumuz transfer döneminin uzatılmasını talep etmiştir. FIFA ile yapılan görüşmelerde transfer döneminin on gün süreyle uzatılmasına ilişkin sözlü olarak onay alınmış olup, yazılı onay süreci beklenmektedir. "

