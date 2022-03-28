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Transfer haberleri: Muhammed Elneny, Süper Lig'e geri dönüyor!

28.03.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri: Teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismael'i oturtan Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Siyah - beyazlı ekip, daha önce takımda forma giymiş olan orta saha oyuncusu Muhammed Elneny için harekete geçti. İşte detaylar...

Transfer haberleri: Muhammed Elneny, Süper Lig'e geri dönüyor!
Mohamed Elneny

Mohamed Elneny

MSR Mısır
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Arsenal
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Transfer haberleri... Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Valerien Ismael'in getirilmesinin ardından transfer çalışmaları başladı. İngiltere Premier Lig devi Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve 2019-2020 sezonunda Beşiktaş forması giyen Muhammed Elneny'nin siyah beyazlı ekibe geri dönmesi gündeme geldi.

ESKİ AŞK GÜNDEMDE

Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesinin bitecek olması, Teixeira'nın kadroda düşünülmemesi, Atiba'nın ilerleyen yaşı nedeniyle orta saha alternatiflerine yönelen siyah beyazlıların orta saha hamlesi için de tanıdık bir isim yine gündeme geldi. O ismin de 2019-20 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Elneny olduğu belirtildi.

YÖNETİM HAZIRLIK YAPIYOR

3-4-3 sistemi nedeniyle orta sahayı sağlam tutmak isteyen Valerien İsmail'e Mısırlı futbolcunun sorulduğu ve onay verdiği kaydedildi. Arsenal ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 29 yaşındaki defansif orta sahanın tekrar Türkiye'ye dönmeye sıcak bakacağını düşünen Beşiktaş yönetiminin Elneny ile de kontak kurmaya hazırlandığı bildirildi.

İKİ TRANSFER PLANI

Hatta oyuncunun menajerlik şirketinden randevu talep edildiği de konuşuluyor. Beşiktaş'ın nisan ayında Dike için yapacağı İngiltere çıkarmasında Elneny ile de masaya oturmayı planladığı ifade ediliyor.

(Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Arsenal FC
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