YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Transfer yasağını kaldıran Manisaspor’da 3 imza birden

Transfer yasağını kaldıran Manisaspor’da 3 imza birden

30.01.2021 17:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Transfer yasağını kaldıran Manisaspor’da 3 imza birden

TFF 3.Lig takımlarından Manisaspor, transfer yasağını kaldırmasının ardından Berkin Kamil Arslan, Hasan Türk ve Bünyamin Kasal’ı renklerine bağladı.Manisaspor Yönetim Kurulu ve Sportif Direktör Hüseyin Tok’un büyük uğraşları sonrası kaldırılan transfer yasağı ile birlikte siyah-beyazlılar 3 transfer birden yaptı.

TFF 3.Lig takımlarından Manisaspor, transfer yasağını kaldırmasının ardından Berkin Kamil Arslan, Hasan Türk ve Bünyamin Kasal’ı renklerine bağladı.
Manisaspor Yönetim Kurulu ve Sportif Direktör Hüseyin Tok’un büyük uğraşları sonrası kaldırılan transfer yasağı ile birlikte siyah-beyazlılar 3 transfer birden yaptı. Yönetim kurulu ve teknik direktör Bülent Ataman’ın raporu sonrası Galatasaray altyapısından çıkan ve sırasıyla; Kartal, Şanlıurfa, Bucaspor, Manisa FK ve Karacabey Belediyespor formaları giyen Berkin Kamil Arslan, Beşiktaş, Göztepe, Kırklarelispor, Bayrampaşa, Bağcılar, Çanakkale Dardanel, Mamak FK, Erbaaspor ve Antalya Kemerspor formaları giyen Hasan Türk ve Bursaspor, Yeşil Bursa, Karacabey Belediye, 1922 Konyaspor ve Ağrı 1970 Spor formaları giyen Bünyamin Kasal ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Bugün Tarık Almış Spor Tesisleri’nde düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza atan Berkin Kamil Arslan, Hasan Türk ve Bünyamin Kasal, siyah-beyazlı formayı giyerek poz verdiler.
Yeni transferler hakkında konuşan Kulüp Başkanı Murat Yörük, “Berkin, Hasan ve Bünyamin tecrübelerine güvendiğimiz 3 oyuncu. Teknik direktörümüz Bülent Ataman ve sportif direktörümüz Hüseyin Tok’un raporları sonrası bu transferler gerçekleşti. Fedakarlık yapan Berkin, Hasan ve Bünyamin kardeşlerime kulübüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlısı olsun. Transferlerimiz devam edecek” dedi.
Tecrübeli oyuncu Berkin Kamil Arslan ise anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ederek, “Burada olmaktan çok mutluyum. Bu fırsatı bana verdiği için kulüp başkanımıza da çok teşekkür ederim. Buranın ne kadar güzel bir kulüp olduğunu herkes biliyor. Manisaspor, Türk futboluna adını altın harflerle kazımış ve yetiştirdiği oyuncularla adından sıkça söz ettiren bir kulüp. Bunlar karar vermemde etkili oldu diyebilirim. Başarı için buradayım. Umarım bu başarıya takım arkadaşlarımla birlikte ulaşacağız” ifadelerini kullandı.
Orta saha oyuncusu Hasan Türk de “Burada olmaktan çok mutluyum. Kendimi şanslı hissediyorum. Başkanımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bize güvendi. Bize bu formayı emanet ediyor. Biz de elimizden geleni yapacağız. Çok çalışıp bu emaneti iyi bir şekilde temsil etmeye çalışacağız” diye konuştu.
Başarılı kanat oyuncusu Bünyamin Kasal ise “Kapısından girdiğim andan beri profesyonelliği ve aile ortamını hissediyorum. Başkanımıza bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum. Bu camiaya layık olabilmek için her zaman çok çalışacağım. İnşallah imzamız her iki taraf için de hayırlı olur” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

Manisa Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
06:47
Sabah
08:11
Öğle
13:29
İkindi
16:12
Akşam
18:36
Yatsı
19:55

Manisa Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Arzu Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Gümüş Eczanesi
Merkez
Kalfaoğlu Eczanesi
Merkez
Ateş Eczanesi
Turgutlu
Selvilitepe Eczanesi
Turgutlu
Başyiğit Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

Manisa’da pazar artıkları yılkı atlarına yem oldu

Manisa’da pazar artıkları yılkı atlarına yem oldu

Turgutlu Belediyesi kırsal mahalleleri internetle buluşturuyor

Turgutlu Belediyesi kırsal mahalleleri internetle buluşturuyor

Turgutlu Belediyesi kırsal mahalleleri internetle buluşturuyor

Turgutlu Belediyesi kırsal mahalleleri internetle buluşturuyor

Manisa Büyükşehir sağanak ve fırtına sonrası yaraları sardı

Manisa Büyükşehir sağanak ve fırtına sonrası yaraları sardı

Turgutluspor, Mert Narin’i yeniden renklerine bağladı

Turgutluspor, Mert Narin’i yeniden renklerine bağladı

Öğrencilerine havacılık sevgisini aşılayacaklar

Öğrencilerine havacılık sevgisini aşılayacaklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.