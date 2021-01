Transfer yasağını kaldıran Manisaspor’da 3 imza birden

TFF 3.Lig takımlarından Manisaspor, transfer yasağını kaldırmasının ardından Berkin Kamil Arslan, Hasan Türk ve Bünyamin Kasal’ı renklerine bağladı.

Manisaspor Yönetim Kurulu ve Sportif Direktör Hüseyin Tok’un büyük uğraşları sonrası kaldırılan transfer yasağı ile birlikte siyah-beyazlılar 3 transfer birden yaptı. Yönetim kurulu ve teknik direktör Bülent Ataman’ın raporu sonrası Galatasaray altyapısından çıkan ve sırasıyla; Kartal, Şanlıurfa, Bucaspor, Manisa FK ve Karacabey Belediyespor formaları giyen Berkin Kamil Arslan, Beşiktaş, Göztepe, Kırklarelispor, Bayrampaşa, Bağcılar, Çanakkale Dardanel, Mamak FK, Erbaaspor ve Antalya Kemerspor formaları giyen Hasan Türk ve Bursaspor, Yeşil Bursa, Karacabey Belediye, 1922 Konyaspor ve Ağrı 1970 Spor formaları giyen Bünyamin Kasal ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı. Bugün Tarık Almış Spor Tesisleri’nde düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza atan Berkin Kamil Arslan, Hasan Türk ve Bünyamin Kasal, siyah-beyazlı formayı giyerek poz verdiler.

Yeni transferler hakkında konuşan Kulüp Başkanı Murat Yörük, “Berkin, Hasan ve Bünyamin tecrübelerine güvendiğimiz 3 oyuncu. Teknik direktörümüz Bülent Ataman ve sportif direktörümüz Hüseyin Tok’un raporları sonrası bu transferler gerçekleşti. Fedakarlık yapan Berkin, Hasan ve Bünyamin kardeşlerime kulübüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlısı olsun. Transferlerimiz devam edecek” dedi.

Tecrübeli oyuncu Berkin Kamil Arslan ise anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ederek, “Burada olmaktan çok mutluyum. Bu fırsatı bana verdiği için kulüp başkanımıza da çok teşekkür ederim. Buranın ne kadar güzel bir kulüp olduğunu herkes biliyor. Manisaspor, Türk futboluna adını altın harflerle kazımış ve yetiştirdiği oyuncularla adından sıkça söz ettiren bir kulüp. Bunlar karar vermemde etkili oldu diyebilirim. Başarı için buradayım. Umarım bu başarıya takım arkadaşlarımla birlikte ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

Orta saha oyuncusu Hasan Türk de “Burada olmaktan çok mutluyum. Kendimi şanslı hissediyorum. Başkanımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bize güvendi. Bize bu formayı emanet ediyor. Biz de elimizden geleni yapacağız. Çok çalışıp bu emaneti iyi bir şekilde temsil etmeye çalışacağız” diye konuştu.

Başarılı kanat oyuncusu Bünyamin Kasal ise “Kapısından girdiğim andan beri profesyonelliği ve aile ortamını hissediyorum. Başkanımıza bana güvendiği için çok teşekkür ediyorum. Bu camiaya layık olabilmek için her zaman çok çalışacağım. İnşallah imzamız her iki taraf için de hayırlı olur” dedi.