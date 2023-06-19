Transferde Fenerbahçe'nin önünde kimse duramıyor! İspanya'da mutsuz olan eski Galatasaraylı Marcao için girişimler başladı

Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe transferde oldukça hareketli günler geçirirken, Sarı-Lacivertliler ilk transfer bombasını Ryan Kent ile yapmıştı.

Önümüzdeki sezon Türkiye'de tüm kupaları kazanmak ve Avrupa'da başarılı olmak isteyen Fenerbahçe, Türkiye Kupası zaferinin ardından dün Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent'i 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurmuştu.

YENİ HEDEF MARCAO

Birçok isimle de temaslarına devam eden Fenerbahçe yönetimi, ezeli rakibi Galatasaray'ı oldukça kızdıracak yeni bir transfer hamlesine hazırlanıyor. A Spor'un haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın eski yıldızı Marcao'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı lacivertlilerin, Brezilyalı stoperin transferinde önemli yol aldığı öne sürüldü.

TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

İspanya'da mutsuz olan Marcao'nun, Sevilla'dan ayrılmak istediği ve yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı. Fenerbahçeli kurmayların bu transfer için Sevilla ile iletişime geçtiği ve olumlu geri dönüş aldığı iddia edildi. İspanyol ekibinin, Marcao transferi için Fenerbahçe'ye zorluk çıkarmayacağı belirtilirken, 27 yaşındaki stoperin sarı lacivertlilere transferi için 5-6 milyon Euro civarı bir bonservis ücreti konuşuluyor.

İSPANYA'DA MUTSUZ

Geçtiğimiz sezon Sevilla'ya 12 milyon Euro karşılığında transfer olan Brezilyalı savunmacı yeni takımında süre bulmakta zorlanırken, mutsuz olduğu da gelen bilgiler arasında.



