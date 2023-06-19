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  4. Transferde Fenerbahçe'nin önünde kimse duramıyor! İspanya'da mutsuz olan eski Galatasaraylı Marcao için girişimler başladı

Transferde Fenerbahçe'nin önünde kimse duramıyor! İspanya'da mutsuz olan eski Galatasaraylı Marcao için girişimler başladı

19.06.2023 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfere en hızlı giriş yapan ve geçtiğimiz günlerde Ranger ile olan sözleşmesi sona eren Ryan Kent'i kadrosuna kattığını duyuran Fenerbahçe temaslarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Lacivertliler bu kez geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Sevilla'nın yolunu tutan Marcao'yu listesine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sevilla
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Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe transferde oldukça hareketli günler geçirirken, Sarı-Lacivertliler ilk transfer bombasını Ryan Kent ile yapmıştı.

Önümüzdeki sezon Türkiye'de tüm kupaları kazanmak ve Avrupa'da başarılı olmak isteyen Fenerbahçe, Türkiye Kupası zaferinin ardından dün Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent'i 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurmuştu.

YENİ HEDEF MARCAO

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Birçok isimle de temaslarına devam eden Fenerbahçe yönetimi, ezeli rakibi Galatasaray'ı oldukça kızdıracak yeni bir transfer hamlesine hazırlanıyor. A Spor'un haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın eski yıldızı Marcao'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı lacivertlilerin, Brezilyalı stoperin transferinde önemli yol aldığı öne sürüldü.

TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

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İspanya'da mutsuz olan Marcao'nun, Sevilla'dan ayrılmak istediği ve yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı. Fenerbahçeli kurmayların bu transfer için Sevilla ile iletişime geçtiği ve olumlu geri dönüş aldığı iddia edildi. İspanyol ekibinin, Marcao transferi için Fenerbahçe'ye zorluk çıkarmayacağı belirtilirken, 27 yaşındaki stoperin sarı lacivertlilere transferi için 5-6 milyon Euro civarı bir bonservis ücreti konuşuluyor.

İSPANYA'DA MUTSUZ

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Geçtiğimiz sezon Sevilla'ya 12 milyon Euro karşılığında transfer olan Brezilyalı savunmacı yeni takımında süre bulmakta zorlanırken, mutsuz olduğu da gelen bilgiler arasında.


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