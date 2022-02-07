Transferde mutlu son! Trabzonspor, Emrehan Gedikli'yi renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor transferde de hız kesmiyor. Bordo-mavili kulüp, Bayern Leverkusen takımında forma giyen genç santrafor Emrehan Gedikli'yi transfer etti.
KAP’a yapılan açıklamada Gedikli ile 4 buçuk yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.
Trabzonspor, Emrehan Gedikli transferiyle birlikte Kouassi, Visca, Puchacz, Yusuf Erdoğan, Enis Destan, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen’in ardından 9’uncu transferini gerçekleştirmiş oldu.
Trabzonsporumuza Hoş Geldin Emrehan! ♥️???? pic.twitter.com/qiAKF5gO1h— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 7, 2022
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