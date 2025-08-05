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Transferde neler oldu neler... Kerem Aktürkoğlu bir sonraki maçta yok! Benfica'nın 'Fenerbahçe' kararı ortalığı karıştırdı

Son günlerde ismi Fenerbahçe ile ciddi şekilde anılan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için yeni gelişmeler yaşanırken Benfica kulübünün oyucunun satılmasına pek sıcak bakmadığı öğrenildi. İşte detaylar...

Transferde neler oldu neler... Kerem Aktürkoğlu bir sonraki maçta yok! Benfica'nın 'Fenerbahçe' kararı ortalığı karıştırdı
Berker İşleyen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken Sarı-Lacivertliler kanat transferi için Galatasaray'ın eski yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu'nu listesine almıştı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan ve Portekiz ekibinde başarılı bir performans sergileyen milli yıldız için sarı-lacivertli ekip görüşmelerini sürdürürken hiç beklenmedik durumlar ortaya çıktı.

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MAÇA ÇIKAMAYACAK

Transferde neler oldu neler... Kerem Aktürkoğlu bir sonraki maçta yok! Benfica nın Fenerbahçe kararı ortalığı karıştırdı 1

Son günlerin gündem ismi Kerem Aktürkoğlu, antrenmanda sakatlık geçirdi. Portekiz basınından Record'un haberine göre; Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu'nun sağ ayak bileğini burktuğu ve çalışmayı erken bırakmak zorunda kaldığı belirtildi.

Bu sakatlık nedeniyle Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'nın çarşamba günü Nice ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

RAKİP %50 İHTİMALLE FENERBAHÇE

Transferde neler oldu neler... Kerem Aktürkoğlu bir sonraki maçta yok! Benfica nın Fenerbahçe kararı ortalığı karıştırdı 2

Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılan Benfica bu turu atlarsa, aynı turda Feyenoord ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin rakibini elemesi halinde temsilcimiz ile karşılaşacak.

Bu sebeple Benfica yönetimi muhtemel rakibe bir transfer yapmaya pek sıcak yaklaşmıyor.

AYRILIĞA İZİN YOK

Transferde neler oldu neler... Kerem Aktürkoğlu bir sonraki maçta yok! Benfica nın Fenerbahçe kararı ortalığı karıştırdı 3

Tüm bunlar yaşanırken Portekiz'in önde gelen haber kaynaklarından Record da bu gelişmeleri destekleyen bir haber kaleme aldı. Habere göre; Portekiz temsilcisi Benfica, Avrupa kupalarındaki geleceği netleşmeden kadrosundaki önemli isimler için gelen tekliflere kapıyı kapattı.

KULÜPTEN ONAY ÇIKMADI

Transferde neler oldu neler... Kerem Aktürkoğlu bir sonraki maçta yok! Benfica nın Fenerbahçe kararı ortalığı karıştırdı 4

Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilerde Kerem Aktürkoğlu ve Florentino Luis gibi oyuncular için ciddi transfer ilgisi bulunmasına rağmen, yönetimin Avrupa arenasındaki durum netleşmeden hiçbir ayrılığa onay vermeyeceği öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi’nde önemli hedefleri bulunan Benfica, bu doğrultuda kadro istikrarını korumak istiyor.

Portekiz basını, kulübün özellikle Kerem Aktürkoğlu’ndan yüksek bonservis geliri elde etmeyi umduğunu ancak satış için aceleci davranmayacağını belirtiyor.

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