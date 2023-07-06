Transferde ortalık yangın yeri! Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Icardi'yi istiyor... İlk görüşme gerçekleştirildi bile!

Galatasaray'da sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralanan Mauro Icardi, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan yıldız futbolcu için tüm imkanları seferber eden Galatasaray'da herkesi şaşkına uğratan bir haber geldi.

JESUS'TAN ICARDI TALİMATI

Sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'ye veda ederek Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yolunu tutan Jorge Jesus yeni takımında çalışmalarına başlarken, forvet bölgesi için yönetime Mauro Icardi'nin alınması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

Winwinallsports'un haberine göre; Al Hilal kulübü Icardi için girişimlere başlarken, ilk görüşme gerçekleştirildi bile. Yapılan görüşmede Suudi temsilcilerin Arjantinli golcüye, önümüzdeki sezon yarışılacak bütün kulvarlarda şampiyonluk kazanılması güvencesi verdiği iddia edildi.

"GERÇEKLEŞMESİ ZOR"

Icardi'nin Avrupa liglerinin birinde forma giymek istediği belirtilirken, bu nedenden dolayı yıldız golcünün Suudi Arabistan'a transferinin gerçekleşmesi zor olduğunun altı çizildi.



