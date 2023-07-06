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Transferde ortalık yangın yeri! Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Icardi'yi istiyor... İlk görüşme gerçekleştirildi bile!

06.07.2023 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transferin 1 numaralı ismi Mauro Icardi olurken, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in başına geçen Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un, Arjantinli yıldızın kadroya katılması yönünde talimat verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralanan Mauro Icardi, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan yıldız futbolcu için tüm imkanları seferber eden Galatasaray'da herkesi şaşkına uğratan bir haber geldi.

JESUS'TAN ICARDI TALİMATI

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Sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'ye veda ederek Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yolunu tutan Jorge Jesus yeni takımında çalışmalarına başlarken, forvet bölgesi için yönetime Mauro Icardi'nin alınması yönünde talimat verdiği öğrenildi.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

Mauro_Icardi_Galatasaray

Winwinallsports'un haberine göre; Al Hilal kulübü Icardi için girişimlere başlarken, ilk görüşme gerçekleştirildi bile. Yapılan görüşmede Suudi temsilcilerin Arjantinli golcüye, önümüzdeki sezon yarışılacak bütün kulvarlarda şampiyonluk kazanılması güvencesi verdiği iddia edildi.

"GERÇEKLEŞMESİ ZOR"

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Icardi'nin Avrupa liglerinin birinde forma giymek istediği belirtilirken, bu nedenden dolayı yıldız golcünün Suudi Arabistan'a transferinin gerçekleşmesi zor olduğunun altı çizildi.


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