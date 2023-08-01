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Transfere katkı sağlayan Stad İsim Sponsoru RAMS Global'de Mauro Icardi mutluluğu

01.08.2023 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın stat isim sponsorluğunu üstlenen RAMS Global, Arjantinli yıldız Mauro Icardi’nin transferinde de önemli rol oynadı. Şirket adına yapılan açıklamada “Stat isim sponsorluğunu üstlendiğimiz Galatasaray'ın, Mauro Icardi transferine katkıda bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Galatasaray’ın bu sezon stat isim sponsorluğunu üstlenen RAMS Global, Mauro Icardi transferinin gerçekleşmesinde de katkıda bulundu. Geçtiğimiz sezon PSG’den kiralık olarak Galatasaray forması giyen Arjantinli golcü, Süper Lig’de 22 gol 7 asistlik performans ortaya koyarak taraftarın sevgilisi olmuştu. Transfer sezonu boyunca bonservisinin alınıp alınamayacağı merak konusu olan 30 yaşındaki İcardi’nin transferinin açıklanmasıyla sarı-kırmızılı taraftarlar adeta bayram yaşadı.

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Transferin gerçekleşmesinde rol oynayan RAMS Global CEO’su Devran Bülbül de sponsorluk anlaşmasının imzalandığı basın toplantısında yaptığı açıklamada “Türk spor tarihinin en büyük sponsorluklarından birine imza attık. Bu konunun dışında da ben bir Galatasaray taraftarı, Galatasaray sevdalısı olarak kulübüme her konuda destek olabileceğim, elimden gelen her desteği sağlayacağımın sözünü veriyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Transferin ardından ise RAMS Global’den “Stat isim sponsorluğunu üstlendiğimiz Galatasaray'ın, Mauro Icardi transferine katkıda bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” açıklaması yapıldı.

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