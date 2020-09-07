Transformers 5: Son Şövalye konusu nedir? Transformers 5 fragmanı ve oyuncuları

Transformers 5 filmi aksiyon ve bilimkurgu kategorisinde yer alıyor. Robotlarla insanların savaşını konu alan filmin çekimleri ABD’de gerçekleşti. Orijinal ismi Transformers: The Last Knight olan Transformers: Son Şövalye filminin yönetmenliğini Michael Bay üstleniyor.
Son Şövalye, Transformers serisinin özündeki efsaneleri paramparça ediyor ve kahraman olmanın anlamını yeninden tanımlıyor. İnsanlar ve Transformerlar savaşta, Optimus Prime gitmiş. Geleceğimizi kurtarmanın anahtarı geçmişin sırlarında ve Transformerların dünyadaki gizli geçmişinde yatıyor. Dünyamızı kurtarmak Cade Yeager; Bumblebee; bir İngiliz lordu ve bir Oxford profesöründen oluşan beklenmedik bir ittifaka düşüyor. Herkesin hayatında fark yaratması istenen bir an gelir. Transformers 5: Son Şövalye'de avlananlar kahraman olacak. Kahramanlar kötüler olacak. Yalnızca bir dünya ayakta kalacak: ya onlarınki ya da bizimki.
Mark Wahlberg
Rolü : Cade Yeager
Laura Haddock
Rolü : Vivien Wembley
Anthony Hopkins
Rolü : Sir Edmund Burton
Isabela Merced
Rolü : Izabella
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