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Transformers 5: Son Şövalye konusu nedir? Transformers 5 fragmanı ve oyuncuları

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Transformers serisinin 5. filmi olan Transformers Son Şovalye filmi 2017 yılında vizyona girdi. Transformers bu sefer serinin özündeki efsaneleri paramparça etme hedefini taşıyor. İnsanlar ve Transformerlar savaşıyor. Filmin oyuncuları arasında güçlü isimler yer alıyor.

Transformers 5: Son Şövalye konusu nedir? Transformers 5 fragmanı ve oyuncuları

İçindekiler

  • TRANSFORMERS 5 KONUSU
  • TRANSFORMERS 5 OYUNCULARI
  • TRANSFORMERS 5 FRAGMANI

Transformers 5 filmi aksiyon ve bilimkurgu kategorisinde yer alıyor. Robotlarla insanların savaşını konu alan filmin çekimleri ABD’de gerçekleşti. Orijinal ismi Transformers: The Last Knight olan Transformers: Son Şövalye filminin yönetmenliğini Michael Bay üstleniyor.

TRANSFORMERS 5 KONUSU

Son Şövalye, Transformers serisinin özündeki efsaneleri paramparça ediyor ve kahraman olmanın anlamını yeninden tanımlıyor. İnsanlar ve Transformerlar savaşta, Optimus Prime gitmiş. Geleceğimizi kurtarmanın anahtarı geçmişin sırlarında ve Transformerların dünyadaki gizli geçmişinde yatıyor. Dünyamızı kurtarmak Cade Yeager; Bumblebee; bir İngiliz lordu ve bir Oxford profesöründen oluşan beklenmedik bir ittifaka düşüyor. Herkesin hayatında fark yaratması istenen bir an gelir. Transformers 5: Son Şövalye'de avlananlar kahraman olacak. Kahramanlar kötüler olacak. Yalnızca bir dünya ayakta kalacak: ya onlarınki ya da bizimki.

TRANSFORMERS 5 OYUNCULARI

Mark Wahlberg
Rolü : Cade Yeager

Laura Haddock
Rolü : Vivien Wembley

Anthony Hopkins
Rolü : Sir Edmund Burton

Isabela Merced
Rolü : Izabella

TRANSFORMERS 5 FRAGMANI


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