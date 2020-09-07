Transformers 5: Son Şövalye konusu nedir? Transformers 5 fragmanı ve oyuncuları

Transformers 5 filmi aksiyon ve bilimkurgu kategorisinde yer alıyor. Robotlarla insanların savaşını konu alan filmin çekimleri ABD’de gerçekleşti. Orijinal ismi Transformers: The Last Knight olan Transformers: Son Şövalye filminin yönetmenliğini Michael Bay üstleniyor.

TRANSFORMERS 5 KONUSU

Son Şövalye, Transformers serisinin özündeki efsaneleri paramparça ediyor ve kahraman olmanın anlamını yeninden tanımlıyor. İnsanlar ve Transformerlar savaşta, Optimus Prime gitmiş. Geleceğimizi kurtarmanın anahtarı geçmişin sırlarında ve Transformerların dünyadaki gizli geçmişinde yatıyor. Dünyamızı kurtarmak Cade Yeager; Bumblebee; bir İngiliz lordu ve bir Oxford profesöründen oluşan beklenmedik bir ittifaka düşüyor. Herkesin hayatında fark yaratması istenen bir an gelir. Transformers 5: Son Şövalye'de avlananlar kahraman olacak. Kahramanlar kötüler olacak. Yalnızca bir dünya ayakta kalacak: ya onlarınki ya da bizimki.

TRANSFORMERS 5 OYUNCULARI

Mark Wahlberg

Rolü : Cade Yeager

Laura Haddock

Rolü : Vivien Wembley

Anthony Hopkins

Rolü : Sir Edmund Burton

Isabela Merced

Rolü : Izabella

TRANSFORMERS 5 FRAGMANI