Transistor, Epic Games Store’da kısa süreliğine ücretsiz oldu

Şimdiden birçok AAA kalitesinde oyunu kendi platformuna özel kılan Epic Games, her ay oyun severlere 2 oyunu da ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor.

Epic Games Store’da Nisan ayının yeni ücretsiz oyunu da belli oldu. Supergiant Games tarafından geliştirilen Transistor, Epic Games Store’da kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Eğer siz de bu oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize eklemek istiyorsanız biraz acele etmeniz gerekiyor. Zira oyun 2 Mayıs’ta tekrarda para karşılığında satılmaya başlanacak.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Transistor, 2014 yılında PS ve PS4 için satışa sunulmuştu. Günümüzde mobil platformlarda da oynanabilen Transistor, Bastion’un yapımcısı tarafından geliştirildi.

Epic Games’in bir sonraki ücretsiz oyunu ise World of Goo olacak. World of Goo 2 Mayıs – 16 Mayıs tarihleri arasında Epic Games Store’dan ücretsiz olarak indirilebilecek.

Epic Games Store’un sunduğu fırsatlardan yararlanmak için yapmanız gereken tek şey bu sisteme ücretsiz olarak üye olmak.

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