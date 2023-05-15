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Transparan giyen Cansu Taşkın dekolteli pozuyla büyüledi!

15.05.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın Instagram'da paylaştığı iddialı pozlarla adından söz ettiriyor. Güzelliği ile adeta büyüleyen Taşkın, transparan giyip dekolteli poz verdi.

Transparan giyen Cansu Taşkın dekolteli pozuyla büyüledi!

Model ve oyuncu Cansu Taşkın sosyal medya hesabında paylaştığı dekolteli pozları ile de dikkat çekiyor. Ekran macerasına Beren Saat ve Engin Akyürek'ün oyuncuları arasında yer aldığı Fatmagül'ün Suçu Ne dizisiyle başlayan Taşkın transparan giyip dekolteli pozuyla büyüledi.

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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 30 yaşındaki ünlü fenomenin paylaşımında adeta beğeni yağdı.

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Taşkın’ın paylaşımına Survivor ile hafızalara kazınan Nagihan Karadere de kayıtsız kalamadı. Karadere “Bomba” yorumunu yaptı.

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Ünlü besteci Metin Özülkü’nün yeğeni olan Cansu Taşkın modellik kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yaptı. Taşkın’nı rol aldığı yapımlar arasında Bambaşka filmi de bulunuyor.

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Cansu Taşkın Model Oyuncu yaşında

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