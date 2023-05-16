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  4. Transparan giyen Hande Erçel mini etekli poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Transparan giyen Hande Erçel mini etekli poz verdi! Beğeni butonu çöktü

16.05.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Güzelliği ile adeta büyüleyen Erçel bir çekimden pozlarını paylaştı. Transparan giyinen Erçel mini etekli poz verdi.

Transparan giyen Hande Erçel mini etekli poz verdi! Beğeni butonu çöktü

En son Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan Hande Erçel bir süredir ekranlardan uzak. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Erçel aşk hayatıyla olduğu kadar cesur pozlarıyla da sık sık gündem oluyor. Transparan giyinen güzel oyuncu mini etekli pozuyla adeta büyüledi.

transparan-giyen-hande-erçel

Şimdilerde Hakan Sabancı ile beraber olan ünlü ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

hande

29 yaşındaki ünlü ismin pozlarına takipçileri "Yaktın yıktın yine", "Çok iyi çok", "Çok güzelsin", "Bir kadına her şey mi yakışır", "Güzellik kraliçesi" yorumlarında bulundu.

hande-erçel-dekolteli-poz

Birçok reklam projesine imza atan Erçel yeni dizi İki Yabancı ile de ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Güzel oyuncu yeni dizisinde Burak Deniz ile başrolü paylaşacak.

transparan-giyen-hande-erçel-pozuyla-büyüledi

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