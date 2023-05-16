Transparan giyen Hande Erçel mini etekli poz verdi! Beğeni butonu çöktü

En son Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bürsin ile başrolü paylaşan Hande Erçel bir süredir ekranlardan uzak. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Erçel aşk hayatıyla olduğu kadar cesur pozlarıyla da sık sık gündem oluyor. Transparan giyinen güzel oyuncu mini etekli pozuyla adeta büyüledi.

Şimdilerde Hakan Sabancı ile beraber olan ünlü ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

29 yaşındaki ünlü ismin pozlarına takipçileri "Yaktın yıktın yine", "Çok iyi çok", "Çok güzelsin", "Bir kadına her şey mi yakışır", "Güzellik kraliçesi" yorumlarında bulundu.

Birçok reklam projesine imza atan Erçel yeni dizi İki Yabancı ile de ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Güzel oyuncu yeni dizisinde Burak Deniz ile başrolü paylaşacak.





