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  4. Transparan giyen Merve Oflaz göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

Transparan giyen Merve Oflaz göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

04.06.2023 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasının ilk kadın şampiyonu olan Merve Oflaz yarışmanın ardından sevilen dizilerde rol aldı. Aynı zamanda sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Merve Oflaz transparan giyip dekolteli poz verdi.

Transparan giyen Merve Oflaz göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla ün kazanan ardından Survivor'a katılan Merve Oflaz yarıştığı ilk sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Daha sonra farklı dizilerde rol alan Merve Oflaz şimdilerde sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlarla ardından söz ettiriyor. En son transparan giyen ünlü ismin göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı.

merve-oflaz

35 yaşındaki Merve Oflaz'ın pozlarını beğenenler arasında Berrak Tüzünataç, Hande Sarıoğlu ve Yüsra Geyik de yer aldı.

transparan-giyen-merve-oflaz-dekolteli-poz-verdi

Bodrum'a giden ünlü ismin pozlarına "Çok güzelsin", "Dünyanın en güzeli", "Şahane" yorumlarında bulundu.

merve-oflaz-göğüs-dekoltesi

Survivor Kızlar – Erkekler yarışmasına katılan ve şampiyon olan Merve Oflaz daha sonra dizi oyunculuğuna geçiş yaptı.

merve

Ünlü isim çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra Kalbim 4 Mevsim adlı diziyle izleyici karşısına çıktı.

merve-oflaz-göğüs-dekolteli-pozuyla-büyüledi

Not Defteri, Muhteşem Yüzyıl, Eve Dönüş, Rengarenk dizilerinde de rol alan Oflaz, Arka Sokaklar da Bahar komisere hayat verdi.

merve-oflaz-dekolte

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