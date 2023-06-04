Transparan giyen Merve Oflaz göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla ün kazanan ardından Survivor'a katılan Merve Oflaz yarıştığı ilk sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Daha sonra farklı dizilerde rol alan Merve Oflaz şimdilerde sosyal medyada paylaştığı iddialı pozlarla ardından söz ettiriyor. En son transparan giyen ünlü ismin göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı.

35 yaşındaki Merve Oflaz'ın pozlarını beğenenler arasında Berrak Tüzünataç, Hande Sarıoğlu ve Yüsra Geyik de yer aldı.

Bodrum'a giden ünlü ismin pozlarına "Çok güzelsin", "Dünyanın en güzeli", "Şahane" yorumlarında bulundu.

Survivor Kızlar – Erkekler yarışmasına katılan ve şampiyon olan Merve Oflaz daha sonra dizi oyunculuğuna geçiş yaptı.

Ünlü isim çeşitli reklam filmlerinde rol aldıktan sonra Kalbim 4 Mevsim adlı diziyle izleyici karşısına çıktı.

Not Defteri, Muhteşem Yüzyıl, Eve Dönüş, Rengarenk dizilerinde de rol alan Oflaz, Arka Sokaklar da Bahar komisere hayat verdi.



