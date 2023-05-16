Transparan giyen model Stella Maxwell kalçasını açıkta bıraktı

Victoria's Secret modeli Stella Maxwell, moda dünyasının son yıllardaki en gözde isimlerinden biri olarak gündemden düşmüyor. Her paylaşımı olay olan ünlü manken cesur ve iddialı pozlarıyla sosyal medyada yer alıyor.

Stella Maxwell bu defa siyah transparan bir elbise giydi ve birbirinden iddialı pozlar verdi. Ünlü mankenin kalça dekolteli pozlarına binlerce beğeni geldi.

Ünlü isme takipçileri; 'Çok güzelsin', 'Çok iyisin', 'Harika görünüyorsun', 'Sana bayılıyorum' 'Sana aşığım' gibi yorumlar yaptılar.

Stella Maxwell, 15 Mayıs 1990 tarihinde Kuzey İrlandalı bir çiftin kızı olarak Brüksel, Belçika‘da doğmuştur.

Annesi Stella Maynes, babası Maurice Maxwell’dir. Helen Maxwell, Martin Maxwell, Patrick Maxwell adlarında kardeşleri vardır.

Stella Maxwell, önce Quenn Margaret Koleji’ni, ardından Otago Üniversitesi‘ni bitirdi.





