Transparan giyen Şevval Şahin ayna pozuyla nefes kesti! Dekoltesinin her detayını paylaştı

Miss Turkey güzeli Şevval Şahin ınstagram sayfasındaki cesur pozlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Her paylaşımı olay olan ünlü model bu defa siyah bikinisi ve transparan kıyafetiyle gündem oldu. Ayna karşısında poz veren Şahin dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı.

Tatil paylaşımlarına aralıksız devam eden Şevval Şahin Bodrum tatilinden pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Son olarak siyah bikinisiyle pozlar veren ünlü ismin bu gönderisine beğeni ve yorum yağdı.

Şevval Şahin'e sosyal medyada; 'Türkiye'deki en güzel kız', 'Çok seksisin bebeğim', 'Bu güzellik ne böyle?', 'Nasıl bir güzelliktir bu' gibi yorumlar yapıldı.

Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı. İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Londra'da moda eğitimi aldı.

Modellik yapmaya devam eden ünlü isim, sosyal medyadaki iddialı ve cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.





