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Transparan giyen Şeyma Subaşı balayı pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

22.05.2023 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile evlenen Şeyma Subaşı balayı tatiline çıktı. Gelinliği oldukça konuşulan Subaşı’nın balayı pozları da gündem oldu. Tokyo’ya giden ünlü isim transparan giyip tatil pozlarını peş peşe paylaştı.

Transparan giyen Şeyma Subaşı balayı pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Şeyma Subaşı bir süredir birlikte olduğu iş insanı Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz günlerde evlendi. Düğünü uzun süre gündemde kalan Subaşı balayından pozlarını paylaştı. Transparan bluzuyla poz veren ünlü isim büyük beğeni topladı.

transparan-giyen-şeyma-subaşı

Subaşı paylaşımına, "Sen başka bir Seviyesin! Ne kadar temiz, ne kadar huzurlu, ne kadar güzel, ne kadar eşsiz bir (çok ve daha fazla) ülke ve insanlar" notunu düştü.

şeyma-subaşı

32 yaşındaki ünlü ismin paylaşımında "Güzellik", "Hayatını yaşayan güzel kadın", "Aşk ne güzel şey değil mi", "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

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GELİNLİĞİN FİYATI DUDAK UÇUKLATMIŞTI

Snob Magazin’in haberine göre ünlü ismin gelinliğinin fiyatı ortaya çıkmıştı. Şimdilerde Söylemezsem Olmaz programında yer alan modacı Ebru Şancı fiyata ulaştı. Subaşı'nın tasarım gelinliğinin fiyatının 11 bin 400 dolar, yani 250 bin TL olduğu öğrenildi.

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