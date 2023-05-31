Transparan giyen Zeynep Alkan bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni yağdı

Survivor’ın son sezonunda yarışan ve performansı ile dikkat çeken Zeynep Alkan yarışmadan elenip Türkiye'ye döndükten sonra sosyal medya hesabını tekrar aktif kullanmaya başladı. Transparan giyen Alkan bikinili pozuyla nefes kesti.

24 yaşındaki ünlü ismin pozlarına adeta beğeni ve yorum yağdı. Bazı takipçileri Alkan'a olumlu yorumlar yaparken bazı takipçileri ise eleştiride bulundu.

Zeynep Alkan'a takipçileri "Kıyafetini beğenmedim", "Bu ne güzellik", "Fazlasın", "Sen mucizesin" yorumlarında bulundu.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim sık sık cesur pozlarını paylaşıyor.

Alkan'ın Instagram hesabında 571 bin takipçisi bulunuyor.



