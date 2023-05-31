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Transparan giyen Zeynep Alkan bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni yağdı

31.05.2023 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü komedyen Hamdi Alkan ve oyuncu Canan Hoşgör’ün kızı olan Zeynep Alkan en son Survivor’daki performansı ile dikkat çekmişti. Geçtiğimiz aylarda elendikten sonra Türkiye'ye dönen Alkan bikinili pozlarını peş peşe paylaştı.

Transparan giyen Zeynep Alkan bikinili pozuyla büyüledi! Beğeni yağdı

Survivor’ın son sezonunda yarışan ve performansı ile dikkat çeken Zeynep Alkan yarışmadan elenip Türkiye'ye döndükten sonra sosyal medya hesabını tekrar aktif kullanmaya başladı. Transparan giyen Alkan bikinili pozuyla nefes kesti.

zeynep-alkan-bikinili-poz

24 yaşındaki ünlü ismin pozlarına adeta beğeni ve yorum yağdı. Bazı takipçileri Alkan'a olumlu yorumlar yaparken bazı takipçileri ise eleştiride bulundu.

transparan-giyen-zeynep-alkan-bikinili-poz-verdi

Zeynep Alkan'a takipçileri "Kıyafetini beğenmedim", "Bu ne güzellik", "Fazlasın", "Sen mucizesin" yorumlarında bulundu.

zeynep-alkan

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim sık sık cesur pozlarını paylaşıyor.

zeynep-alkan-dekolteli-poz

Alkan'ın Instagram hesabında 571 bin takipçisi bulunuyor.

zeynep-alkan-göğüs-dekoltesi

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