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Transparan giyen Zeynep Bastık göğüs dekoltesiyle nefes kesti

10.05.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde sosyal medya hesabından paylaştığı iç çamaşırlı pozlarıyla gündemden düşmeyen Zeynep Bastık iddialı ve cesur pozlarıyla dikkat çekiyor. Instagram sayfasını aktif olarak kullanan genç şarkıcı bu defa transparan tarzıyla çok beğenildi.

Transparan giyen Zeynep Bastık göğüs dekoltesiyle nefes kesti

Uzun bir süre iç çamaşırlı pozlarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık iddialı pozlarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor. Dekolteli pozlarıyla büyük beğeni toplayan Bastık iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Ünlü şarkıcı 'Dumplanıp duruyorum' notu ile paylaştığı fotoğraflarıyla çok konuşuldu. Transparan bir iç çamaşırı giyen Zeynep Bastık, üzerine giyidiği ceketin önünü açık bırakmayı tercih etti. Bastık göğüs dekoltesiyle adeta takipçilerini mest etti.

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Zeynep Bastık'a; 'Aşık oldum', 'Harikasın', 'Sana bayılıyorum', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

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Zeynep Bastık YouTube ortamında yayımladığı cover (icra) parçaları ile tanınmaya başlandı.

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Ezhel'in "Felaket", Fikri Karayel’in ‘Yol’ adlı şarkıları başta olmak üzere bir çok Türk pop müziği sanatçısının şarkısını kendi üslubuyla icra etti.

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2014 yılından itibaren tekliler çıkaran şarkıcı, gençlik dizilerinde rol almaya başladı.

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Ünlü şarkıcı, Adı Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol aldı.

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