MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Transparan kıyafetiyle olay olan Gülşen paylaştı!

Transparan kıyafetiyle olay olan Gülşen paylaştı!

12.07.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi kısıtlamaları sonrası Alaçatı'da sahne alan Gülşen'in kostümü çok konuşuldu. Gülşen, transparan kıyafetine dair yapılan yorumlara yanıtını fotoğrafla verdi.

Transparan kıyafetiyle olay olan Gülşen paylaştı!

Ünlü şarkıcı Gülşen Çeşme'de sahneye çıktı. Alaçatı'da sahneye çıkan Gülşen'e yakın dostu Edis de eşlik etti.

Gülşen, şarkılarıyla sevenlerini eğlendirirken, kıyafet tercihiyle de geceye damga vurdu. Ünlü popçu, transparan pantolonun altına siyah iç çamaşırı giydi. Gülşen'in tarzı sosyal medyada da çok konuşuldu. Gülşen'in kıyafetini abartılı bulanların yanı sıra beğenenler de vardı.

Transparan pantolondaki iç çamaşırı detayıyla gündem olan Gülşen'e Erol Köse'den olay sözler!Transparan pantolondaki iç çamaşırı detayıyla gündem olan Gülşen'e Erol Köse'den olay sözler!

Gülşen gündem olmasının ardından kendisine gelen destek mesajlarının bir kısmını paylaştı ve ardından da cesur kıyafetiyle verdiği pozlara sayfasında yer verdi.

üt

Şarkıcı fotoğraflarını, "Çok özlemiş, çok özlenmişim" notuyla paylaştı.

Ekran Alıntısı

Gülşen'in paylaşımına Deniz Akkaya, Selin Ciğerci, Seda Sayan gibi ünlü isimler beğeni yorumları yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otellerde boş yer kalmadı! O kente 200 bin turist bekleniyorOtellerde boş yer kalmadı! O kente 200 bin turist bekleniyor
PARTNEREstetiğin dozunu kaçırdı! Petek Dinçöz tanınmaz haldeEstetiğin dozunu kaçırdı! Petek Dinçöz tanınmaz halde
Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı! Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!
Anahtar Kelimeler:
Selin Ciğerci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bunun adı vicdansızlık!

Bunun adı vicdansızlık!

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

EURO 2020 şampiyonu İtalya!

EURO 2020 şampiyonu İtalya!

Çok acı olay! Fark edenler hemen yardıma koştu ama...

Çok acı olay! Fark edenler hemen yardıma koştu ama...

56 yaşındaki eski model çırılçıplak poz verdi!

56 yaşındaki eski model çırılçıplak poz verdi!

Türk bayrağını yırttı! Skandal olay sonrası harekete geçildi

Türk bayrağını yırttı! Skandal olay sonrası harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.