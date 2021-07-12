Transparan kıyafetiyle olay olan Gülşen paylaştı!

Ünlü şarkıcı Gülşen Çeşme'de sahneye çıktı. Alaçatı'da sahneye çıkan Gülşen'e yakın dostu Edis de eşlik etti.

Gülşen, şarkılarıyla sevenlerini eğlendirirken, kıyafet tercihiyle de geceye damga vurdu. Ünlü popçu, transparan pantolonun altına siyah iç çamaşırı giydi. Gülşen'in tarzı sosyal medyada da çok konuşuldu. Gülşen'in kıyafetini abartılı bulanların yanı sıra beğenenler de vardı.

Gülşen gündem olmasının ardından kendisine gelen destek mesajlarının bir kısmını paylaştı ve ardından da cesur kıyafetiyle verdiği pozlara sayfasında yer verdi.

Şarkıcı fotoğraflarını, "Çok özlemiş, çok özlenmişim" notuyla paylaştı.

Gülşen'in paylaşımına Deniz Akkaya, Selin Ciğerci, Seda Sayan gibi ünlü isimler beğeni yorumları yaptı.



