Mynet Trend

Transparan kıyafetle konser veren Ebru Polat gelen yoruma sitem etti!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 06.07.2019 10:17 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından konser esnasında çekildiği bir fotoğrafına gelen yoruma verdiği cevap ile gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Polat, bu kez bir takipçisine verdiği yanıt ile gündeme geldi.

Ebru Polat

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Polat, bu kez bir takipçisine verdiği yanıt ile gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sahne alan şarkıcı, konserden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Transparan kıyafetiyle dikkat çeken Polat'ın paylaşımına bir takipçisi, "Biriniz haber salın çıkarken. Giyinmeyi unutmuş" yorumunu yaptı. Ünlü şarkıcı ise takipçisinin o yorumuna, "Sen plaja şalvarla mı gidiyorsun? Sana ne benim kıyafetimden!" yanıtını verdi.
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda gündeme gelmişti. "Sevgilim ekonomi sınıfından bilet alırsa ondan ayrılırım" diyen Polat, şu ifadeleri kullanmıştı:
''Sevgilimin evli olduğunu öğrendim. Evlilik muhabbeti hiç olmamıştı. O kadar özenli bir insandı ki... Her sabah çiçeklerle uyandırırdı. Canavar çıktı. 'Evli adamla hiçbir zaman birlikte olmam' demiştim. O yüzden söyleyemedi sanırım, kandırıldım.
Bazı kadınların hayattaki en büyük başarısı zengin eş bulmak. Sevgilim ekonomi sınıfından uçak bileti alırsa ondan ayrılırım.''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat transparan

En Çok Okunan Trend Haberler

Kerimcan Durmaz'a büyük şok! İstenen ceza belli oldu

Kerimcan Durmaz'a büyük şok! İstenen ceza belli oldu

Drift yapan sürücüye rekor ceza!

Drift yapan sürücüye rekor ceza!

Kocasına yaptıkları kan dondurdu!

Kocasına yaptıkları kan dondurdu!

Güzel oyuncu mayolu pozuyla beğeni topladı

Güzel oyuncu mayolu pozuyla beğeni topladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Canlı yayında kitap çıkaran Şeyma Subaşı'nı ti'ye aldılar

Canlı yayında kitap çıkaran Şeyma Subaşı'nı ti'ye aldılar

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Muhteşem dörtlü! İlk kez böyle poz verdiler

Muhteşem dörtlü! İlk kez böyle poz verdiler

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güzel oyuncu Melisa Şenolsun'un mayolu paylaşımına beğeni yağdı

Güzel oyuncu mayolu pozuyla beğeni topladı

Haluk Levent'e hayranlarından ilginç talep! "Soyunur musun?"

Haluk Levent, hayranlarının ‘Soyun’ çağrısına kayıtsız kalmadı

Şeyma Subaşı’nın çok eleştirilen kitabı tükendi

Herkes eleştirdi ama kitap tükendi!

Müge Anlı ile Güven Bana'da "Buzağı" sorusu geceye damga vurdu

Bilemedikleri soru 'yok artık' dedirtti! Müge Anlı eleştirdi

Kim Kardashian'ı sinirlendirdiler; 2.7 milyon dolar kazandı

Kim'i sinirlendirmenin bedeli 2.7 milyon dolar

Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyayı salladı! 'Konuşan balmumu heykeli'

Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyayı salladı! 'Konuşan balmumu heykeli'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.