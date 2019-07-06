Transparan kıyafetle konser veren Ebru Polat gelen yoruma sitem etti!

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Polat, bu kez bir takipçisine verdiği yanıt ile gündeme geldi.

Ebru Polat

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Polat, bu kez bir takipçisine verdiği yanıt ile gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sahne alan şarkıcı, konserden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Transparan kıyafetiyle dikkat çeken Polat'ın paylaşımına bir takipçisi, "Biriniz haber salın çıkarken. Giyinmeyi unutmuş" yorumunu yaptı. Ünlü şarkıcı ise takipçisinin o yorumuna, "Sen plaja şalvarla mı gidiyorsun? Sana ne benim kıyafetimden!" yanıtını verdi.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda gündeme gelmişti. "Sevgilim ekonomi sınıfından bilet alırsa ondan ayrılırım" diyen Polat, şu ifadeleri kullanmıştı:

''Sevgilimin evli olduğunu öğrendim. Evlilik muhabbeti hiç olmamıştı. O kadar özenli bir insandı ki... Her sabah çiçeklerle uyandırırdı. Canavar çıktı. 'Evli adamla hiçbir zaman birlikte olmam' demiştim. O yüzden söyleyemedi sanırım, kandırıldım.