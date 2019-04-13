Tren, cipi böyle biçti! O anlar kamerada

ABD'de bir hemzemin geçitte hızla gelen tren raylardan karşıya geçmek isteyen cipe çarptı. Çarpma sonucu araç sürücüsü hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
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