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Tren, cipi böyle biçti! O anlar kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 13.04.2019 10:00 | Son Güncelleme

ABD'de hızla gelen tren, karşıya geçmek isteyen cipe çarptı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ABD'de bir hemzemin geçitte hızla gelen tren raylardan karşıya geçmek isteyen cipe çarptı. Çarpma sonucu araç sürücüsü hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

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tren abd çip kaza

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