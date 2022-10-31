EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Kanun eş anlamlısı nedir? Kanun kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kanun eş anlamlısı nedir? Kanun kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

31.10.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük basit yaşam pratiklerinde bile en çok ihtiyaç duyduğumuz dayanaklar kanunlardır. Tüm hak ve sınırlarımızı belirlediğimiz kanunlar bizim yaşam pratiklerimizi düzenler. Düzensiz bir yaşam insanların birbirlerini fiziksel, ruhsal olarak olumsuz etkilemelerine, medeni yaşam örneklerinden uzaklaşmalarına sebep olur. Buna karşın kanunlar tüm yaşamı hak ve ödevler şeklinde düzene sokar. Kanun kelimesi hem sesteş hem de eş anlamlıdır. Kanun eş anlamlısı kelime nedir?

Kanun eş anlamlısı nedir? Kanun kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tüm yaşam alanını düzenleyen, bireylerin birbirine karşı hak ve sınırlarını koruyan kanunlara ihtiyat vardır. Çok sayıda ve çok çeşitte bulunan kanunların her biri bireylerin fiziksel başta olmak üzere birçok açıdan sağlıklı yaşayabilmesine olanak sağlar. Kanun kelimesi sesteşlik gösteren bir kelimedir. Dilimizde iki farklı kanun kelimesi vardır ve ikisi de Arapça kökenlidir. Arapçada "yasa, nizam" anlamına gelen ve "ḳānūn" kelimesinden alıntı olan kanun (I) ve kanun (II) kelimesinin anlamları TDK'ye göre şu şekildedir:

  • Yasa
  • Geçerli olan kural
  • Tırnak adı verilen çalgıçlarla çalınan ince saz çalgısı

Dilimizde ayrıca kânun olarak ifade edilen ve yine Arapçada "aralık ve ocak ayı" anlamına gelen "kānūn" kelimesinden alıntı olan bir kelime de mevcuttur. Kânun kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • Eski takvimde yer alan kânunusani, kânunuevvel ay adlarında geçen "ateş ocağı" anlamındaki söz
Numune eş anlamlısı nedir? Numune eş anlamlısı nedir?

Kanunun eş anlamlısı olan kelime nedir?

Özellikle ülkemizde haber programlarında, kitle iletişim araçlarının ülke gündemine dair bilgi paylaşımında bulunurken sıkça işaret ettiği bir kavram olarak karşımıza çıkar kanun terimi. Kimi zaman yeni eklenen, kimi zaman yürürlükten kaldırılan, kimi zaman askıya alınan olarak karşımıza çıkan kanun terimi "geçerli olan kural" anlamını taşır. Bir diğer kanun kelimesi ise bir müzik aletidir. Aynı zamanda aralık ve ocak ayı da kânun terimiyle ifade edilir. Bu nedenle kanun kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük cümle içerisinde kanun yerine kullanırken mutlaka cümlenin anlamına bakmak gerekir. Kanun eş anlamlısı kelime:

  • Yasa
Neşeli eş anlamlısı nedir? Neşeli eş anlamlısı nedir?

Kanun eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Kanun kelimesinin eş anlamı olan yasa kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Yasaya uygun olmayan eylemlerde bulunan bir örgüt, uzun süren bir takip operasyonu ile başarıyla çökertildi, üyeleri tutuklandı.
  • Yeni torba yasa meclisten geçmek için yeterli oy çokluğunu bulamadı, meclis ara verdi, bir sonraki birleşme iki saat sonraya ertelendi.
  • Yasaların tüm vatandaşlar için eşit hakları kapsaması ve eşit şekilde uygulanması gerekir.
  • Yasalar hakkında bir ülkenin tüm vatandaşları bilinçlendirilmeli, böylece kendilerini koruyacak hakları savunabilirler.
  • Yasaları öğrenmeden hukuk fakültesinden mezun olabileceğini zannetmiyordur umarım.
  • Yasalara uymayanlar mutlaka cezalandırılmalı, aynı suçun tekrar edilmesinin önüne geçilmiş olur.
  • Çıkarılan yasaların toplumdaki her kesimin ihtiyacını karşılayacak nitelikte olmalı, sadece bir kesimin faydasını gözetmemeli.
Sinirli eş anlamlısı nedir? Sinirli eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Olanak eş anlamlısı nedir?Olanak eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir kanun eş anlamlısı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Sebep eş anlamlısı nedir?

Sebep eş anlamlısı nedir?

Sınav eş anlamlısı nedir?

Sınav eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlginizi Çekebilir

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.