Kanun eş anlamlısı nedir? Kanun kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tüm yaşam alanını düzenleyen, bireylerin birbirine karşı hak ve sınırlarını koruyan kanunlara ihtiyat vardır. Çok sayıda ve çok çeşitte bulunan kanunların her biri bireylerin fiziksel başta olmak üzere birçok açıdan sağlıklı yaşayabilmesine olanak sağlar. Kanun kelimesi sesteşlik gösteren bir kelimedir. Dilimizde iki farklı kanun kelimesi vardır ve ikisi de Arapça kökenlidir. Arapçada "yasa, nizam" anlamına gelen ve "ḳānūn" kelimesinden alıntı olan kanun (I) ve kanun (II) kelimesinin anlamları TDK'ye göre şu şekildedir:

Yasa

Geçerli olan kural

Tırnak adı verilen çalgıçlarla çalınan ince saz çalgısı

Dilimizde ayrıca kânun olarak ifade edilen ve yine Arapçada "aralık ve ocak ayı" anlamına gelen "kānūn" kelimesinden alıntı olan bir kelime de mevcuttur. Kânun kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Eski takvimde yer alan kânunusani, kânunuevvel ay adlarında geçen "ateş ocağı" anlamındaki söz

Kanunun eş anlamlısı olan kelime nedir?

Özellikle ülkemizde haber programlarında, kitle iletişim araçlarının ülke gündemine dair bilgi paylaşımında bulunurken sıkça işaret ettiği bir kavram olarak karşımıza çıkar kanun terimi. Kimi zaman yeni eklenen, kimi zaman yürürlükten kaldırılan, kimi zaman askıya alınan olarak karşımıza çıkan kanun terimi "geçerli olan kural" anlamını taşır. Bir diğer kanun kelimesi ise bir müzik aletidir. Aynı zamanda aralık ve ocak ayı da kânun terimiyle ifade edilir. Bu nedenle kanun kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük cümle içerisinde kanun yerine kullanırken mutlaka cümlenin anlamına bakmak gerekir. Kanun eş anlamlısı kelime:

Yasa

Kanun eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Kanun kelimesinin eş anlamı olan yasa kelimesiyle ilgili örnek cümleler: