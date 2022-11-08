Özellikle eş anlamlısı nedir? Özellikle kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümle

Türkçede genellikle özellikle kelimesi, herhangi bir durumu vurgulamak için kullanılır. Vurgulanmak istenen cümle ve sözcüklerin başına özellikle kelimesi getirilerek ifade edilmek istenen ifade çeşitlendirilir. Özellikle kelimesi başlıca, her şeyden, en önemlisi ve herkesten önce anlamlarına gelir. Özellikle kelimesinin Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen bir tane anlamı vardır:
Özellikle kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:
Özellikle eş anlamlısı sözcükler, cümleyi daha farklı bir şekilde ifade etmek istendiği zaman kullanılabilir. Özelliğin eş anlamlısı sözcükler cümlede farklı yerlerde kullanılsa da özellikleyle aynı anlama gelir. Özelliklenin eş anlamlısı olan sözcükler:
Özellikle kelimesi ve eş anlamlıları yazılış, okunuş açısından farklıdır. Fakat anlam itibariyle aynı olduklarını söyleyebiliriz. Cümlelere çeşitlilik kazandırma noktasında eş anlamlı kelimelerin kullanımı çok önemlidir. Özellikle kelimesinin eş anlamı olarak genellikle bilhassa kelimesi çok kullanılır. Özelliklenin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: