Özellikle eş anlamlısı nedir? Özellikle kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümle

Türkçede genellikle özellikle kelimesi, herhangi bir durumu vurgulamak için kullanılır. Vurgulanmak istenen cümle ve sözcüklerin başına özellikle kelimesi getirilerek ifade edilmek istenen ifade çeşitlendirilir. Özellikle kelimesi başlıca, her şeyden, en önemlisi ve herkesten önce anlamlarına gelir. Özellikle kelimesinin Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen bir tane anlamı vardır:

Her şeyden önce, hassaten, mahsustan, başta, bahusus, hele, mahsusen, mahsus ve hususuyla.

Özellikle kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

Özellikle dün vermiş olduğum işin daha hızlı bitmesini istiyorum.

Gelecek nesillere özellikle aktarılacak şekilde kaynaklar hazırlanmış.

Özellikle kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi

Özellikle eş anlamlısı sözcükler, cümleyi daha farklı bir şekilde ifade etmek istendiği zaman kullanılabilir. Özelliğin eş anlamlısı sözcükler cümlede farklı yerlerde kullanılsa da özellikleyle aynı anlama gelir. Özelliklenin eş anlamlısı olan sözcükler:

Bilhassa

Hele

Hassaten

Mahsustan

Başta

Mahsusen

Hususuyla

Mahsus

İlla

Özelliklenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Özellikle kelimesi ve eş anlamlıları yazılış, okunuş açısından farklıdır. Fakat anlam itibariyle aynı olduklarını söyleyebiliriz. Cümlelere çeşitlilik kazandırma noktasında eş anlamlı kelimelerin kullanımı çok önemlidir. Özellikle kelimesinin eş anlamı olarak genellikle bilhassa kelimesi çok kullanılır. Özelliklenin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: