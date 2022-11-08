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Özellikle eş anlamlısı nedir? Özellikle kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümle

08.11.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede kelime haznesinin geniş olması sayesinde ifadelerimizi anlatırken anlamı bozmadan farklı kelimeler kullanarak çeşitlendirebiliriz. İfadelerimizi çeşitlendirmemizi sağlayan eş anlamlı kelimeler aynı anlamı karşılarlar ancak farklı yazılırlar. Anlam bakımından ortaklık olduğu için cümlede birbirleri yerine kullanmak herhangi bir anlatım bozukluğuna ya da yanlışlığa neden olmaz. Eş anlamlısı olan kelimelerden birisi de özellikle kelimesidir. Peki, özellikle eş anlamlısı nedir?

Özellikle eş anlamlısı nedir? Özellikle kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümle

Türkçede genellikle özellikle kelimesi, herhangi bir durumu vurgulamak için kullanılır. Vurgulanmak istenen cümle ve sözcüklerin başına özellikle kelimesi getirilerek ifade edilmek istenen ifade çeşitlendirilir. Özellikle kelimesi başlıca, her şeyden, en önemlisi ve herkesten önce anlamlarına gelir. Özellikle kelimesinin Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen bir tane anlamı vardır:

  • Her şeyden önce, hassaten, mahsustan, başta, bahusus, hele, mahsusen, mahsus ve hususuyla.

Özellikle kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

  • Özellikle dün vermiş olduğum işin daha hızlı bitmesini istiyorum.
  • Gelecek nesillere özellikle aktarılacak şekilde kaynaklar hazırlanmış.
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Özellikle kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi

Özellikle eş anlamlısı sözcükler, cümleyi daha farklı bir şekilde ifade etmek istendiği zaman kullanılabilir. Özelliğin eş anlamlısı sözcükler cümlede farklı yerlerde kullanılsa da özellikleyle aynı anlama gelir. Özelliklenin eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Bilhassa
  • Hele
  • Hassaten
  • Mahsustan
  • Başta
  • Mahsusen
  • Hususuyla
  • Mahsus
  • İlla
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Özelliklenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Özellikle kelimesi ve eş anlamlıları yazılış, okunuş açısından farklıdır. Fakat anlam itibariyle aynı olduklarını söyleyebiliriz. Cümlelere çeşitlilik kazandırma noktasında eş anlamlı kelimelerin kullanımı çok önemlidir. Özellikle kelimesinin eş anlamı olarak genellikle bilhassa kelimesi çok kullanılır. Özelliklenin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Bilhassa kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasına öncelik verelim.
  • İlla oraya gidecek ne dersek diyelim bizi dinlemiyor.
  • Hassaten uyardığım hâlde yine de sözümü dinlemedi olayları anlattı.
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