Tren, hemzemin geçitteki TIR’a böyle çarptı

Kaza, Texas’ın El Paso kentindeki demiryolunda meydana geldi.
Amatör kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde, otomobil taşıyan bir TIR’ın, hemzemin geçitte durduğu; gelen yük treninin ise TIR’a çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle, TIR’ın arkasında bulunan bir otomobilin havada uçtuğu ve takla atarak rayların kenarında yan durduğu görüldü.
Kazada can kaybı yaşanmadı.
(DHA)
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