Tren raylarının arasına güneş paneli döşediler! Demiryollarında yeni dönem

İsviçre merkezli girişim Sun-Ways tarafından geliştirilen sistem, hem demiryolu güvenliği hem de enerji üretimi açısından beklentileri karşılamayı başardı.

11 BİNDEN FAZLA TREN GEÇTİ SİSTEM SORUNSUZ ÇALIŞTI

Sun-Ways'in kurucusu Joseph Scuderi, test sürecinin başarıyla devam ettiğini belirterek, "Hem demiryolu güvenliği hem de elektrik üretimi konusunda hedeflerimize ulaştık" dedi. Pilot proje kapsamında 2025 yılında İsviçre'nin Neuchâtel kantonundaki Buttes bölgesinde 100 metrelik bir demiryolu hattına güneş panelleri yerleştirildi. Paneller, rayların arasındaki traverslerin üzerine monte edildi.

Bugüne kadar 11 binden fazla trenin geçtiği hatta herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmadığı bildirildi. Sistemin tren geçişleri sırasında tamamen stabil kaldığı ve günlük operasyonları etkilemediği açıklandı.

BİRKAÇ AYDA BİNLERCE KİLOVATSAAT ELEKTRİK ÜRETTİ

Rayların arasına yerleştirilen panellerden elde edilen enerji doğrudan yerel elektrik şebekesine aktarılıyor. Kar yağışı ve bazı teknik çalışmalar nedeniyle yaklaşık bir aylık duraksamaya rağmen sistem, Mayıs 2025'ten bu yana 16 bin kilovatsaatten fazla elektrik üretti. Bu miktarın yaklaşık 3 ila 4 hanenin yıllık enerji tüketimine denk geldiği belirtiliyor.

Projenin en dikkat çekici detaylarından biri de panellerin temizliği oldu. İlk aşamada panellerin trenlere monte edilecek özel fırçalarla temizlenmesi planlandı. Ancak araştırmacılar zamanla ilginç bir durum fark etti. Trenler raylar üzerinde ilerlerken oluşan hava akımı, panellerin üzerindeki tozları doğal olarak temizliyor. Böylece ek bir temizlik sistemine ihtiyaç duyulmuyor.

Sistemin en önemli özelliklerinden biri de bakım kolaylığı. Sun-Ways tarafından geliştirilen özel ekipmanlar sayesinde üç panelden oluşan yaklaşık 6 metrelik bir modül, sadece 10 dakika içinde raylardan sökülebiliyor. Bu sayede ray bakımı, kaynak işlemleri veya travers değişimleri sırasında paneller kolayca kaldırılabiliyor.

İSVİÇRE'NİN DEMİRYOLLARI DEV BİR ENERJİ KAYNAĞI OLABİLİR

Şirketin hesaplamalarına göre İsviçre'deki yaklaşık 5 bin 320 kilometrelik demiryolu ağı, tüneller ve güneş almayan bölümler hariç tutulduğunda yılda 1 milyar kilovatsaat elektrik üretebilir. Bu miktar yaklaşık 300 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek seviyede. Ayrıca ülkenin toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 2'sine denk geliyor.

ASYA ÜLKELERİ DE SIRAYA GİRDİ

Güney Kore ve Endonezya da İsviçre'nin geliştirdiği sistemi yakından takip ediyor. Güney Kore'de Osong İstasyonu yakınlarında iki yıllık bir pilot proje için onay verildi. Endonezya'da ise teknolojinin uygulanabilirliğini değerlendirmek amacıyla çeşitli saha çalışmaları planlanıyor. Uzmanlar, bazı teknik zorluklar bulunsa da raylar arasına yerleştirilen güneş panellerinin gelecekte önemli bir enerji kaynağı haline gelebileceğini düşünüyor.

Projenin uzun vadede başarılı olması halinde, dünyanın dört bir yanındaki binlerce kilometrelik demiryolu hattı temiz enerji üretimine katkı sağlayabilir.

Görsel kaynak: Keystone / Jean-Christophe Bott