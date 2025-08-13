Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Kıran kırana giden yarış iyice kızıştı... Fenerbahçe Galatasaray'ı bırakmıyor

Süper Lig’de şampiyonluk oranları lig başlamadan belli olmuştu. Galatasaray lige şampiyonluk anlamında favori olarak başlarken, oranların değişmesinin ardından daha da ön plana çıktı. İşte oranlar…

GALATASARAY FAVORİ!

Süper Lig’in son 3 senesinin şampiyonu sarı kırmızılılar lige başlarken 1.65 oranla favori durumdayken, ilk haftanın ardından oranlar değişti. Cimbom’un şampiyonluk oranı 1.62’ye düşerek daha da favori hale geldi.

Galatasaray’ın hemen arkasında bulunan Fenerbahçe lige 2.favori olarak başladı. Ligde ilk hafta da maçı ertelenen sarı lacivertlilerin şampiyonluk oranlarında da değişim gerçekleşti. Eski oranı 2.65 olan sarı kanaryanın yeni oranı 2.28 olarak güncellendi. İşte diğer sıralamalar…

3 - Beşiktaş - 8.80 (Eski oran: 9.00)

4 - Trabzonspor - 18.00 (Eski oran: 23.00)

5 - Göztepe- 70.00 (Eski oran: 150.000)

6 - Başakşehir - 90.00 (Oran değişmedi)

7 - Konyaspor - 90.00 (Eski oran: 150.000)

8 - Samsunspor - 120.00 (Eski oran: 150.000)