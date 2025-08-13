SPOR

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! Kıran kırana giden yarış iyice kızıştı... Fenerbahçe Galatasaray'ı bırakmıyor

Trendyol Süper Lig’de yeni sezon resmen başladı. Ligde ilk hafta 3 maç haricinde tamamlandı. Şampiyonluk oranları şimdiden güncellendi.

Burak Kavuncu

Süper Lig’de şampiyonluk oranları lig başlamadan belli olmuştu. Galatasaray lige şampiyonluk anlamında favori olarak başlarken, oranların değişmesinin ardından daha da ön plana çıktı. İşte oranlar…

GALATASARAY FAVORİ!

Süper Lig’in son 3 senesinin şampiyonu sarı kırmızılılar lige başlarken 1.65 oranla favori durumdayken, ilk haftanın ardından oranlar değişti. Cimbom’un şampiyonluk oranı 1.62’ye düşerek daha da favori hale geldi.

FENERBAHÇE DİBİNDE…

Galatasaray’ın hemen arkasında bulunan Fenerbahçe lige 2.favori olarak başladı. Ligde ilk hafta da maçı ertelenen sarı lacivertlilerin şampiyonluk oranlarında da değişim gerçekleşti. Eski oranı 2.65 olan sarı kanaryanın yeni oranı 2.28 olarak güncellendi. İşte diğer sıralamalar…

3 - Beşiktaş - 8.80 (Eski oran: 9.00)
4 - Trabzonspor - 18.00 (Eski oran: 23.00)
5 - Göztepe- 70.00 (Eski oran: 150.000)
6 - Başakşehir - 90.00 (Oran değişmedi)
7 - Konyaspor - 90.00 (Eski oran: 150.000)
8 - Samsunspor - 120.00 (Eski oran: 150.000)

