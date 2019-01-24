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Trenle fotoğraf çeken adam neye uğradığını şaşırdı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 24.01.2019 09:59 | Son Güncelleme

Trenle fotoğraf çeken adam beklemediği bir sürprizle karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı. İşte o görüntü.

Sosyal medyada paylaşmak için raylarda duran trenin önünde poz veren adam beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Bir anda trenin kornası çalınınca verdiği havalı poz adamı şoka uğrattı. İşte sosyal medyada yayılan o güldüren görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
tren #fotoğraf Korna

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