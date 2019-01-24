Trenle fotoğraf çeken adam neye uğradığını şaşırdı

Sosyal medyada paylaşmak için raylarda duran trenin önünde poz veren adam beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Bir anda trenin kornası çalınınca verdiği havalı poz adamı şoka uğrattı. İşte sosyal medyada yayılan o güldüren görüntü.
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