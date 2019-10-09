Trine 4 The Nightmare Prince için yayınlanan ilk inceleme puanları

Oyunun satışa sunulmasıyla birlikte ilk incelemeler de yayınlandı. Trine 4‘ü daha önceden deneme fırsatı bulan bazı mecralar, çıkışla birlikte incelemeleri okurlarla paylaştı.

İnceleme puanlarına baktığımızda oyunun genel anlamda iyi olduğunu söyleyebiliriz. İncelemelerde vurgulanan asıl nokta ise Trine 4 The Nightmare Prince‘in serinin diğer oyunları ile aynı çizgide olduğu. Yani dördüncü oyunda da serinin temel dinamiklerine bağlı kalınmış. Elbette bu iyi birşey. Dilerseniz aşağıdan oyun için yayınlanan inceleme puanlarına göz atabilirsiniz.

Trine 4 inceleme puanları



Video Chums 91

PlayStation Universe 90

Cultured Vultures 90

IGN 85

Hobby Consolas 85

Wccftech 85

Gamer.no 80

Multiplayer.it 80

Areajugones 80

IGN Spain 80

Meristation 80

The Digital Fix 80

Hardcore Gamer 80

Eurogamer Italy 80

Gameblog.fr 80

DualShockers 80

PC Gamer 73

TheSixthAxis 70

Everyeye.it 70

Destructoid 70

Screen Rant 70

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