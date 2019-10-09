Trine 4 The Nightmare Prince için yayınlanan ilk inceleme puanları

Oyunun satışa sunulmasıyla birlikte ilk incelemeler de yayınlandı. Trine 4‘ü daha önceden deneme fırsatı bulan bazı mecralar, çıkışla birlikte incelemeleri okurlarla paylaştı.
İnceleme puanlarına baktığımızda oyunun genel anlamda iyi olduğunu söyleyebiliriz. İncelemelerde vurgulanan asıl nokta ise Trine 4 The Nightmare Prince‘in serinin diğer oyunları ile aynı çizgide olduğu. Yani dördüncü oyunda da serinin temel dinamiklerine bağlı kalınmış. Elbette bu iyi birşey. Dilerseniz aşağıdan oyun için yayınlanan inceleme puanlarına göz atabilirsiniz.
Trine 4 inceleme puanları
Video Chums 91
PlayStation Universe 90
Cultured Vultures 90
IGN 85
Hobby Consolas 85
Wccftech 85
Gamer.no 80
Multiplayer.it 80
Areajugones 80
IGN Spain 80
Meristation 80
The Digital Fix 80
Hardcore Gamer 80
Eurogamer Italy 80
Gameblog.fr 80
DualShockers 80
PC Gamer 73
TheSixthAxis 70
Everyeye.it 70
Destructoid 70
Screen Rant 70
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