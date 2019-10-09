Mynet Trend

Trine 4 The Nightmare Prince için yayınlanan ilk inceleme puanları

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 09.10.2019 11:58 | Son Güncelleme

Frozenbyte ve Modus Games işbirliğiyle geliştirilen Trine 4 The Nightmare Prince sonunda raflardaki yerini aldı. Serinin 4. oyunu olan The Nightmare Prince‘te Prens Selius’u kurtarmak için benzersiz ve masalsı bir maceraya atılıyoruz.

Trine 4 The Nightmare Prince için yayınlanan ilk inceleme puanları

Oyunun satışa sunulmasıyla birlikte ilk incelemeler de yayınlandı. Trine 4‘ü daha önceden deneme fırsatı bulan bazı mecralar, çıkışla birlikte incelemeleri okurlarla paylaştı.

İnceleme puanlarına baktığımızda oyunun genel anlamda iyi olduğunu söyleyebiliriz. İncelemelerde vurgulanan asıl nokta ise Trine 4 The Nightmare Prince‘in serinin diğer oyunları ile aynı çizgide olduğu. Yani dördüncü oyunda da serinin temel dinamiklerine bağlı kalınmış. Elbette bu iyi birşey. Dilerseniz aşağıdan oyun için yayınlanan inceleme puanlarına göz atabilirsiniz.

Trine 4 inceleme puanları

Video Chums 91
PlayStation Universe 90
Cultured Vultures 90
IGN 85
Hobby Consolas 85
Wccftech 85
Gamer.no 80
Multiplayer.it 80
Areajugones 80
IGN Spain 80
Meristation 80
The Digital Fix 80
Hardcore Gamer 80
Eurogamer Italy 80
Gameblog.fr 80
DualShockers 80
PC Gamer 73
TheSixthAxis 70
Everyeye.it 70
Destructoid 70
Screen Rant 70

Instagram karanlık mod ile karşımızda!

PARTNERUçakta büyük rezalet! Bir anda önündeki ekranda belirdiUçakta büyük rezalet! Bir anda önündeki ekranda belirdi
TP-link UP540: 5 portlu USB şarj cihazı TP-link UP540: 5 portlu USB şarj cihazı
Twitter'dan açıklama geldi! Kullanıcılardan özür dilediTwitter'dan açıklama geldi! Kullanıcılardan özür diledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trine 4: The Nightmare Prince Frozenbyte

En Çok Okunan Trend Haberler

19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!

19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!

16-17 yaşındaki kızların çıplak görüntülerini çekmiş!

16-17 yaşındaki kızların çıplak görüntülerini çekmiş!

F.Bahçeli taraftarları kızdıran görüntü!

F.Bahçeli taraftarları kızdıran görüntü!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da usta oyuncuya duygusal veda

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da usta oyuncuya duygusal veda

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TP-link UP540: 5 portlu USB şarj cihazı

TP-link UP540: 5 portlu USB şarj cihazı

Twitter kullanıcı bilgilerinin reklam servislerinde kullanılmasıyla ilgili özür diledi

Twitter'dan açıklama geldi! Kullanıcılardan özür diledi

Google Pixel 4 ve 4 XL modellerinin fiyatları belli olu

Pixel modellerinin fiyatları belli oldu

Spotify artık Siri ile çalışabiliyor

Apple'dan Spotify hamlesi!

880 doları vermeden önce bir ay denemek ister misiniz?

880 doları vermeden önce bir ay denemek ister misiniz?

Trek: Picard, 23 Ocak günü yayına girecek

Trek: Picard'ın vizyona girme tarihi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.