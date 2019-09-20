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Trine 4 The Nightmare Prince için yeni bir video yayınlandı

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TEKNOLOJİ  | 20.09.2019 09:11 | Son Güncelleme

İlk Trine oyunu günümüzden yaklaşık olarak 10 yıl önce yani 2009 yılında yayınlanmıştı. Buram buram nostalji kokan yapım çıktığı platformlarda geniş bir kullanıcı kitlesine erişmeyi başarmıştı.

Trine 4 The Nightmare Prince için yeni bir video yayınlandı

Gelen başarının akabinde 2011 yılında 2. oyun yayınlandı. Trine 2 de aynı ilk oyun gibi hayli ses getirmişti. Hem yapımcısını, hem de yayıncısını memnun etmeyi başaran serinin 3. oyunu olan The Artifacts of Power ise 2015 yılında raflardaki yerini almıştı.

Dürüst olmak gerekirse, 2011 ve 2015 yıllarında yayınlanan serinin 2 ve 3. oyunu ilk oyun kadar merak uyandırmamıştı. Çünkü bu tarzın temel yapısı grafiklerin iyileştirilmesi ya da üç boyutlu hale getirilmesi üzerine kurulu değildi.

Oyun severler Trine’yi eski atari oyunlarına duydukları özlemden ötürü benimsemişlerdi. Nitekim seri ilk oyundaki ruhuyla birlikte önümüzdeki günlerde tekrardan PC ve konsollarımıza konuk olacak.

Frozenbyte imzası taşıyan oyun büyük bir aksilik olmazsa 8 Ekim’de raflardaki yerini alacak. Trine 4 hali hazırda PS Store, Xbox Store, Steam ve Nintendo eShop’ta ön siparişe sunulmuş durumda.

Dilerseniz oyun için yayınlanan son tanıtım videosuna da buradan göz atabilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
Trine 4: The Nightmare Prince

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