Trine 4: The Nightmare Prince'in yeni videosu oynanışa odaklanıyor

Aşağıdan izleyebileceğiniz yeni videoda oynanışa ağırlık verilmiş. Oyunun klasik co-op oynanışını görebileceğiniz videoda aksiyonlu dövüşler ve ekip olarak çözülen bulmacalar kısa kısa gösteriliyor.

Yeni oyunda 3 kişiliğin dışında, bütün oyuncuların istedikleri anda karakter değişimi yapabilecekleri, aynı karakterlerle dahi oynayabilecekleri yeni bir 4 kişilik co-op modu da bulunacak.

Trine 4: The Nightmare Prince 8 Ekim’de PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapacak.

Trine 4: The Nightmare Prince’ten Hikaye Fragmanı Geldi!

