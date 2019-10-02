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Trine 4: The Nightmare Prince'in yeni videosu oynanışa odaklanıyor

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 02.10.2019 14:25 | Son Güncelleme

Frozenbyte ve Modus Games, Trine 4: The Nightmare Prince için yeni bir video paylaştı.

Trine 4: The Nightmare Prince'in yeni videosu oynanışa odaklanıyor

Aşağıdan izleyebileceğiniz yeni videoda oynanışa ağırlık verilmiş. Oyunun klasik co-op oynanışını görebileceğiniz videoda aksiyonlu dövüşler ve ekip olarak çözülen bulmacalar kısa kısa gösteriliyor.

Yeni oyunda 3 kişiliğin dışında, bütün oyuncuların istedikleri anda karakter değişimi yapabilecekleri, aynı karakterlerle dahi oynayabilecekleri yeni bir 4 kişilik co-op modu da bulunacak.

Trine 4: The Nightmare Prince 8 Ekim’de PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapacak.

Trine 4: The Nightmare Prince’ten Hikaye Fragmanı Geldi!

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Anahtar Kelimeler:
The Nightmare Prince Trine 4: The Nightmare Prince

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