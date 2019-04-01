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Tropico 6 için final videosu da yayınlandı

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TEKNOLOJİ  | 01.04.2019 10:52 | Son Güncelleme

Çıkışı adeta yılan hikayesine dönen Tropico 6 sonunda raflardaki yerini aldı. Yapımcı stüdyo oyunun satışa sunulmasıyla eş zamanlı olarak çıkış videosunu yayınladı. İşte detaylar.

Tropico 6 için final videosu da yayınlandı

Limbic Entertainment ve Kalypso Media işbirliğiyle geliştirilen Tropico 6 hayli uzun bir süredir yapım aşamasındaydı. İlk açıklanan tarihe göre oyun 2018 bitmeden raflardaki yerini almış olacaktı. Fakat bir dizi ertelemenin akabinde oyunun çıkış tarihi 2019’un ilk çeyreğine kadar sarktı.

Hayli sıkıntılı bir geliştirme sürecinin ardından Tropico serisinin yeni oyunu nihayet raflardaki yerini aldı. Yapımcı ekip oyunun satışa sunulmasıyla eş zamanlı olarak yeni bir çıkış videosu yayınladı. Dilerseniz bu çıkış videosuna yukarıdan göz atabilirsiniz.

Peki serinin yeni oyunu, bizlere ne gibi yenilikler vaat ediyor? Bilmeyenler için ufak bir açıklamada bulunalım. Tropico alışılageldik bir strateji oyunundan hayli farklı. Çünkü oyunda bir diktatör olarak hükümdarlığınız altında bulunan adaları geliştirmeye çabalıyorsunuz.

Tropico 6’da ise serinin eski oyunlarından farklı olarak 1 yerine birkaç adaya aynı anda hükmedebileceksiniz. Elbette bu yönetim esnasında sizi zorlu bir deneyim bekliyor olacak. Zaman zaman halkınız size isyan edecek. Bazı zamanlarda diğer ülkelerin politik liderleri tarafından ambargolara maruz bırakılacaksınız. Sonuç olarak önceliğiniz halkınızın refahı olacak.

Tropico 6 hali hazırda Steam üzerinden 89.10TL’den satılmakta. Oyunun PlayStation 4 ve Xbox One versiyonları ise ilerleyen günlerde satışa sunulacak.

İlgili videoyu izlemek için buraya tıklayınız


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Anahtar Kelimeler:
oyun Tropico 6

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