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Tropikal bir lezzet! Tayland usulü ‘Ananaslı Pilav (Khao Pat)’ damağınızı bayram ettirecek

15.09.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneydoğu Asya’nın geleneğiyle harmanlanan Tayland mutfağı, hafif hazırlanan ve güçlü aromatik tatlarla desteklenen yemekleriyle tanınır. Bu mutfakta baharatlar yaygın olarak kullanılır. Tayland yemeklerinde, her bir yemekte ya da tüm sofrada, ekşi, tatlı, tuzlu ve acı olmak üzere dört ana lezzetin dengesi gözetilir. Sizler için Tayland mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan ananaslı pilav tarifini araştırdık.

Tropikal bir lezzet! Tayland usulü ‘Ananaslı Pilav (Khao Pat)’ damağınızı bayram ettirecek

Tayland’daki en yaygın pirinç yemeklerinden bir tanesi ananasın içine yerleştirilen kızarmış pilavdır. Tavuk, sığır eti, karides, domuz eti, yengeç eti, Hindistan cevizi, ananas ya da çeşitli sebzelerle servis edilen bu lezzet, damaklarınıza bambaşka bir deneyim sunacak. Hazırsanız tarifi veriyoruz.

ANANASLI PİLAV TARİFİ

MALZEMELER

  • 3-4 su bardağı jasmine pirinci
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı karides
  • 1 su bardağı bezelye
  • 1 su bardağı ananas
  • 1 çay kaşığı kuş üzümü
  • 1 çay bardağı çiğ kaju
  • 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
  • 1 adet kırmızı soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı zencefil
  • 1 adet kırmızı biber
  • 2 yemek kaşığı soya sosu
  • 1 yemek kaşığı köri
  • 1 tatlı kaşığı esmer şeker

HAZIRLANIŞI

  • Pişirilen pilavı derin bir tencerede ayçiçek yağı ile karıştırın. Soğanları, kırmızı biberi, sarımsak ve zencefili pilava ilave ederek 1-2 dakika boyunca soteleyin. Sotelenen malzemeleri bir kenara iterek çırpılmış yumurtayı ilave edin. Yumurta pişene kadar pirinci karıştırmaya devam edin. Ardından karidesleri ekleyin ve orta dereceli ateşte 3 dakika daha soteleyin.
  • Pilavın hazırlanmasından sonra artık sos işlemine geçebilirsiniz. Bir kasede soya sosu, balık stok suyu, esmer şekeri ve köriyi homojen bir kıvama gelene kadar karıştırın. Son olarak sosa kajuları ekleyerek 1 dakika soteleyin.
  • Pilav ve sosu birbirine karışana kadar pişirin. Son adımda ise küp küp doğranan ananas, bezelye ve kuş üzümlerini ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve 1-2 dakika daha pişirip, ocaktan alın.
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Anahtar Kelimeler:
Tayland
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