Tropikal bir lezzet! Tayland usulü ‘Ananaslı Pilav (Khao Pat)’ damağınızı bayram ettirecek

Tayland’daki en yaygın pirinç yemeklerinden bir tanesi ananasın içine yerleştirilen kızarmış pilavdır. Tavuk, sığır eti, karides, domuz eti, yengeç eti, Hindistan cevizi, ananas ya da çeşitli sebzelerle servis edilen bu lezzet, damaklarınıza bambaşka bir deneyim sunacak. Hazırsanız tarifi veriyoruz.

ANANASLI PİLAV TARİFİ

MALZEMELER

3-4 su bardağı jasmine pirinci

1 adet yumurta

1 su bardağı karides

1 su bardağı bezelye

1 su bardağı ananas

1 çay kaşığı kuş üzümü

1 çay bardağı çiğ kaju

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 adet kırmızı soğan

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı zencefil

1 adet kırmızı biber

2 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı köri

1 tatlı kaşığı esmer şeker

HAZIRLANIŞI

Pişirilen pilavı derin bir tencerede ayçiçek yağı ile karıştırın. Soğanları, kırmızı biberi, sarımsak ve zencefili pilava ilave ederek 1-2 dakika boyunca soteleyin. Sotelenen malzemeleri bir kenara iterek çırpılmış yumurtayı ilave edin. Yumurta pişene kadar pirinci karıştırmaya devam edin. Ardından karidesleri ekleyin ve orta dereceli ateşte 3 dakika daha soteleyin.

Pilavın hazırlanmasından sonra artık sos işlemine geçebilirsiniz. Bir kasede soya sosu, balık stok suyu, esmer şekeri ve köriyi homojen bir kıvama gelene kadar karıştırın. Son olarak sosa kajuları ekleyerek 1 dakika soteleyin.

Pilav ve sosu birbirine karışana kadar pişirin. Son adımda ise küp küp doğranan ananas, bezelye ve kuş üzümlerini ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve 1-2 dakika daha pişirip, ocaktan alın.



