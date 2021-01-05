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Tropikal kelebek bahçesi - Konya tropikal kelebek bahçesi nerede, giriş ücreti

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 05.01.2021 11:58 | Son Güncelleme:
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Tropikal kelebek bahçesi - Konya tropikal kelebek bahçesi nerede, giriş ücreti

Şimdi öyle bir yere gidiyoruz ki, galiba ışınlanma bulunmuş diyebilirsiniz. Konya'da gezerken ziyaret edebileceğiniz Tropikal kelebek bahçesi adeta sizi alıyor Seyşeller'e Filipinler'e götürüyor.

Konya gezilecek yerler listesinin en farklı maddelerinden biri Tropikal kelebek bahçesi. Gelin bu özel bahçeyi daha yakından tanıyalım. Tropikal kelebek bahçesi nedir, nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti. İşte tüm detaylar...

TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİ NEDİR?

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Projesi, Türkiye'deki ilk kelebek müzesi projesi. Ziyaretçilere kelebek ve böcekleri kendi yaşam alanlarında gözlemlemek için eşsiz bir imkân sağlıyor.

Alanda 15 türden fazla, binin üzerinde kelebek uçuyor. Bahçe Avrupa'nın en büyük tropikal kelebek bahçesi unvanına sahip.

tropikal kelebek bahçesi

Konya Selçuklu Belediyesi için tasarlanan müzede kelebeklerin ve böceklerin ömürleri süresince yaşam evrelerini gösteren bir showroom ve belgesel gösterimi yapan mini bir sinema bulunuyor.

Kelebek bahçesinin tasarımı, biri kelebek şeklinde olan üç binadan oluşuyor. Alanda, 2.100m2 alanlı Kelebek Bahçesi, 550m2 alanlı Böcek Müzesi ve çok amaçlı lobisi, ofisleri, bir kafesi ve alışveriş birimleri olan 800 m2’lik karma kullanımlı binalar bulunuyor.

konya tropikal kelebek bahçesi giriş ücreti 2021

TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİ NEREDE

Adres: Parsana Mh. İsmail Kaya Cd. No:244 Selçuklu / KONYA
İletişim: 0 332 211 11 20

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi yol tarifi için buraya tıklayın.

TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİ ULAŞIM

konya kelebek müzesi

Konya havalimanından, tren garından ve otogardan Tropikal Kelebek Bahçesi'ne taksi ile ulaşabilirsiniz. Şehir içi ulaşım ağlarında ise;

47 Numaralı Otobüs Güzergahı
“Kültürpark veya Yazır hareket merkezinden 47 numaralı otobüs ile Tropikal Kelebek Bahçesi’ne ulaşabilirsiniz.

57 Numaralı Otobüs Güzergahı
Yazır’dan hareket eden 57 no’lu otobüs Otogar Tramvay hattı - Halil Ürün Cad. - Ahmet Yesevi Cad. ve İsmail Kaya Caddesi’nde yer alan Tropikal Kelebek Bahçesi’ne ulaşıyor.

KONYA TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİ GİRİŞ ÜCRETİ 2021

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi giriş ücreti 2021 yılı için yetişkin 17,5 TL, indirimli 7,5 TL.

Ayrıca;

  • Aile ile birlikte gelen 0-6 yaş çocuklar için ücretsiz.
  • Engelli ve 65 yaş: 5 TL.
  • Aile Paketi: Anne + Baba : 30 TL ve (7-14 yaş arası) her çocuk için 5 TL.
  • Şehit yakını (Anne, Baba, Eş ve Çocuk) ücretsiz.
  • Eğitim sınıfı: Bahçe gezi 5 TL Eğitim bedeli + 2,5 TL.
  • Gazi ücretsiz.
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