Tropikal kelebek bahçesi - Konya tropikal kelebek bahçesi nerede, giriş ücreti

Konya gezilecek yerler listesinin en farklı maddelerinden biri Tropikal kelebek bahçesi. Gelin bu özel bahçeyi daha yakından tanıyalım. Tropikal kelebek bahçesi nedir, nerede, nasıl gidilir, giriş ücreti. İşte tüm detaylar...

TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİ NEDİR?

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Projesi, Türkiye'deki ilk kelebek müzesi projesi. Ziyaretçilere kelebek ve böcekleri kendi yaşam alanlarında gözlemlemek için eşsiz bir imkân sağlıyor.

Alanda 15 türden fazla, binin üzerinde kelebek uçuyor. Bahçe Avrupa'nın en büyük tropikal kelebek bahçesi unvanına sahip.

Konya Selçuklu Belediyesi için tasarlanan müzede kelebeklerin ve böceklerin ömürleri süresince yaşam evrelerini gösteren bir showroom ve belgesel gösterimi yapan mini bir sinema bulunuyor.

Kelebek bahçesinin tasarımı, biri kelebek şeklinde olan üç binadan oluşuyor. Alanda, 2.100m2 alanlı Kelebek Bahçesi, 550m2 alanlı Böcek Müzesi ve çok amaçlı lobisi, ofisleri, bir kafesi ve alışveriş birimleri olan 800 m2’lik karma kullanımlı binalar bulunuyor.

TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİ NEREDE

Adres: Parsana Mh. İsmail Kaya Cd. No:244 Selçuklu / KONYA

İletişim: 0 332 211 11 20