Troya ve Aizanoi'deki kazılar 5 bin yıllık aşkın gizemine ışık tutuyor

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içinde yer alan, dünyadaki arkeolojik çalışmaların önemli alanlarından biri kabul edilen açık hava müzesi niteliğindeki Troya Antik Kenti, kazı çalışmalarıyla tarihe ışık tutuyor. Resmi kazıları 150 yıl önce başlayan Troya Antik Kenti, pek çok arkeolojik keşfe ev sahipliği yaptı. 5 bin yılı aşkın geçmişe sahip Troya Antik Kenti girişinde bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2019'da açılan 12 bin 750 metrekare kapalı alana sahip Troya Müzesi de ziyaretçilerini geçmişe götürüyor. Kültür turizminin gözde adreslerinden olan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Troya Antik Kenti, bulunan eserlerle kültürel mirasa katkı sunuyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 5 bin 500 yıllık bir tarihi geçmişe sahip olan kentin çok önemli bir coğrafyada bulunduğunu söyledi.

2021'in Troya için çok özel bir yıl olduğunu anlatan Aslan, "Çünkü bu yıl Troya'da resmi kazıların 150. yılı. 150 yıl içinde Troya pek çok arkeolojik keşif gösterdi. Buluntularıyla, arkeolojik keşifleriyle dünya tarihinin bir bölümünü aydınlattı." dedi. “TROYA’YA OLAN İLGİ ARTTI” Aslan, 2018 yılının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Troya Yılı" ilan edildiğini hatırlattı. Bunda en önemli etkenin Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yılı olduğunu kaydeden Aslan, "2018 Troya Yılı içinde pek çok kültürel olay oldu, pek çok sergi, yayın oldu uluslararası, ulusal Kültür Bakanlığı ve diğer kurumların katılımlarıyla ama bana göre en önemli olaylardan biri hayalini kurduğumuz Troya Müzemizin açılışıydı. Troya Müzesi'nin resmi açılışını Cumhurbaşkanı 18 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirdi ve Troya'ya olan ilgi büyük oranda arttı." diye konuştu. Prof. Dr. Rüstem Aslan, antik kentin tüm geçmişine bakıldığında 150 yıl gibi önemli bir kazı sürecinin bulunduğunu ifade etti. Bu süreçte Troya'yı dünyanın tanıdığını anlatan Aslan, "150 yıl gibi çok özel ve önemli bir süreçte gelinen nokta Troya Tarihi Milli Parkı, Troya'nın Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmesi, bana göre dünyanın kültürel anlamda en iddialı müzesi olan Troya Müzesi'nin açılması çok önemli olaylar ve iz bırakan olaylar. Bundan sonra da Troya'da bizim devam ettireceğimiz kazılarda hem arkeolojik anlamda hem kültürel anlamda bazı soruların cevabını arayacağız ve keşiflerle kültür tarihine ışık tutmaya devam edeceğiz" dedi.