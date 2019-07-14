TRT 1'in Vuslat dizisinde flaş ayrılık

TRT 1'de yayın hayatına başlayan Vuslat dizisi, reytinglerde istediğini pek elde edemese de kısa sürede geniş hayran kitlesine ulaşmıştı. Ancak sevenlerinin şu anda ikinci sezonunu heyecanla beklediği dizi, flaş ayrılıklarla sarsıldı.

Senaryosunu Betül Yağsağan'ın yazdığı dizinin yönetici yapımcısı Ece Beyter ve ekibinin projeden ayrıldığı öğrenildi.

Ece Beyter, sosyal medya hesabından paylaştığı şu mesajla veda etti:

"Vuslat dizisinin yaratıcı ve yönetici yapımcısı olarak, dizinin yapımında emeği geçen; özveri ve uyum ile çalıştığımız tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, aynı dostluk ve dayanışma ruhuyla başka projelerde yine birlikte olmayı diliyorum"

Vuslat dizisi gizemli konusu ve Feride ve Aziz aşkı ile 2019-2020 sezonunda sektöre renk katacak ve reyting kaygısı olmadan çekim yapacak bir dizi olacak. Dizi, 16 Eylül 2019 pazartesi günü başlayacak.

