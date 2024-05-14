MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. TRT dizisi 'Mehmed: Fetihler Sultanı' gündemde! Herkesi işten çıkardılar

TRT dizisi 'Mehmed: Fetihler Sultanı' gündemde! Herkesi işten çıkardılar

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.05.2024 11:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT’de yayınlanan Fatih Sultan Mehmet’in hayatını anlatan ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisinde çalışanlar toplu olarak işten çıkarıldı. Başrolünü Serkan Çayoğlu’nun üstlendiği diziye dair iddialar gündem oldu.

TRT dizisi 'Mehmed: Fetihler Sultanı' gündemde! Herkesi işten çıkardılar

Fatih Sultan Mehmet'in hayatını anlatan TRT dizisi 'Mehmed: Fetihler Sultanı' hakkında bomba iddialar bulunuyor. Başrolünü Serkan Çayoğlu'nun üstlendiği dizi, ağır çalışma koşulları, eksik prim ve set çalışanlarının toplu olarak işten çıkarılmasıyla gündeme geldi.

"Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi setinde yaşanan hak ihlalleriyle ilgili DİSK'e bağlı Sinema Emekçileri Sendikası bir açıklama yayımladı.

Beyaz elbisesiyle yatağa sere serpe uzandı! Yeni imajı olay oldu Beyaz elbisesiyle yatağa sere serpe uzandı! Yeni imajı olay oldu

TOPLU İŞTEN ÇIKARMA...

Sine-Sen'in X hesabından yapılan paylaşımda "Yasa dışı çalışma saatleri, bölüm başı ücret dayatması, eksik prim, ağır çalışma koşulları, toplu işten çıkarma... Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi emekçileri yalnız değildir. Aralarında çok sayıda üyemizin bulunduğu emekçilerin hak mücadelesinin yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

Ekran Alıntısı

Dizi setinde iş güvenliği önlemlerinin alınmadığına dikkat çekilerek, geçen ocak ayında sette bir yangın çıktığı ve işçilerin hayatının tehlikeye atıldığı belirtildi.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyaz elbisesiyle yatağa sere serpe uzandı! Yeni imajı olay oldu Beyaz elbisesiyle yatağa sere serpe uzandı! Yeni imajı olay oldu
Sosyal medyayı sallayan poz! "Cüneyd'i..."Sosyal medyayı sallayan poz! "Cüneyd'i..."
Felç geçirmişti! Usta oyuncu hayatını kaybettiFelç geçirmişti! Usta oyuncu hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Serkan Çayoğlu trt erkan
En Çok Okunan Haberler
IBAN ile ödemelere ağır cezalar yolda!

IBAN ile ödemelere ağır cezalar yolda!

İstihdamda sınırlamaya ‘memur maaşı’ engeli

İstihdamda sınırlamaya ‘memur maaşı’ engeli

Ölen turistin külleri Marmaris’i karıştırdı! Ekipler harekete geçti

Ölen turistin külleri Marmaris’i karıştırdı! Ekipler harekete geçti

Felç geçirmişti! Usta oyuncu hayatını kaybetti

Felç geçirmişti! Usta oyuncu hayatını kaybetti

Acun Ilıcalı tüm dünyayı ters köşe yaptı! İşte yeni hocası

Acun Ilıcalı tüm dünyayı ters köşe yaptı! İşte yeni hocası

Murat Ülker çok kızdı! "Ne kadar ayıp..."

Murat Ülker çok kızdı! "Ne kadar ayıp..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.