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TRT’nin acı günü! Usta sanatçı hayatını kaybetti

26.08.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk mûsıkîsinin geçmişten günümüze önde gelen emekçilerinden olan Ahmet Külik nam-ı diğer Pabuç Ahmet'ten kötü haber geldi. Ünlü müzisyen vefat etti.

TRT’nin acı günü! Usta sanatçı hayatını kaybetti

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ün yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, uzun yıllar TRT’de ritm sanatçısı olarak görev yapan ve ritm sanatçıları içinde önde gelen isimlerden olan Ahmet Külik’in, vefat ettiğini duyurdu.

Akay, “Şimdi sizlere ‘Ve Atilla Mayda, Haydaaa Atilla Mayda’ dersem, eskiler mutlaka efsane ritm sanatçılarımızdan bahsedeceğimi anlayacak. Ritm üstatlarımız Atilla Mayda, Hüseyin İleri ve Güngör Hoşses’ten sonra, bakır darbuka ve fiskeli darb icracılarının son temsilcisi Ahmet Külik’i de kaybettik. Hepsinin de ortak yanları bakır ve de fiskeli darbuka icra etmeleriydi.

Türk mûsıkîsinin geçmişten günümüze önde gelen emekçilerinden olan Ahmet Külik nam-ı diğer Pabuç Ahmet’e Allah’tan rahmet diler, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm TRT sanatçılarına da başsağlığı ve sabır dilerim.” ifadelerini kullandı. Ahmet Külik, uzun yıllar TRT’de ritm sanatçısı olarak görev yapmış ve çok sayıda ünlü sanatçıya eşlik etmişti.

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