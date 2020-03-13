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TRT'nin yeni dizisi Ya İstiklal Ya Ölüm ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncuları

DİZİ HABERLERİ  | 13.03.2020 21:52 | Son Güncelleme

TRT1'de pazartesi akşamları yayımlanacak yapım, İstanbul’un işgal edildiği 16 Mart 1920 ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açıldığı 23 Nisan 1920 arasındaki 6 haftalık süreci izleyiciye aktaracak.

Dizide Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran oyuncu İlker Kızmaz ile yönetmen Uslu, dizinin hazırlık sürecini, çekim aşamalarını ve hikayesini AA muhabirine anlattı.

Oyuncu Kızmaz, Atatürk'ü canlandırmanın kendisi için çok gurur verici olduğunu belirterek, "Hayatımda oynadığım en önemli karakter diyebilirim. Daha evvel 'Çanakkale 1915' filminde de yine Mustafa Kemal'i canlandırmıştım. Şimdi de 16 Mart ve 23 Nisan 1920 arasında geçen bir hikayeyi anlatıyoruz." dedi.

Mebusların İstanbul'dan Ankara'ya gitmesinin ve Ankara'da TBMM'nin kuruluş sürecinin dizide anlatılacağının altını çizen Kızmaz, seyircinin 6 haftalık tarihi süreçte yaşanılan zorluklara tanık olacağını söyledi.

Kızmaz, dönem dizi ve filmlerinde rol almanın oyuncu için öğretici olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Altı haftada bunu yapan insanların hikayesini, 10 haftada çekerken zorlanıyoruz. Ama onların yaptıklarından güç alarak daha da iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biz 23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM'nin açıldığını biliyoruz ama nasıl açıldığını, insanların ne meşakkatlere katlanarak olayı gerçekleştirdiklerini bilmiyoruz. Neler yaşandığını ben bu kadar bilmiyordum. Onları daha fazla öğrenme şansım oldu. İzleyenler de umarım böyle hisseder ve emeklerin değerini fark eder. Dönem işlerinin yapılması, geçmişin ve tarihin anlatılması açısından bence çok iyi, umarım izleyenler çok beğenir."

Dizi İstanbul'un işgalinin ardından geçen 6 haftayı anlatıyor

Yönetmen Yasin Uslu ise kasım ayında projenin kendisine iletildiğini belirterek, "TRT1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz, İstanbul'un işgalini anlatan ve 6 hafta sonra 23 Nisan 1920'ye kadar, İstanbul ve Ankara'da yaşananları anlatan bir projeden bahsetti. Bu tabii ki çok heyecanlı ama bir yandan da geriyor insanı. Sonra biz de hazırlanmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Uslu, Türkiye'de dönem dizisi çekmenin bazı zorlukları olduğuna vurgu yaparak, çekimler için çok geniş zaman dilimine sahip olmak gerektiğini aktardı.

Dönem dizi ve filmlerinde seyirciyi en çok etkileyen şeyin o dönemi yansıtan dış mekanlar olduğunun altını çizen Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada bizim en büyük zorluğumuz, zamanın darlığında bunu başarabilmekti. Olabildiğince başardık. Harici mekanlarda iyi yapmaya gayret ettik. Çünkü bu proje bana teklif edildiğinde, benim en çok istediğim şey dışarıyı görmekti. TRT'den bize çok güzel imkanlar verildi ve şartlar oluşturuldu. Biz de dış mekan çekimlerini gerek platoda gerek gerçek mekanlarda başarmaya gayret ettik."

Yönetmen Uslu, hikayenin izleyiciler tarafından az bilinen bir dönemde geçtiğine dikkati çekerek, İstanbul'un işgaliyle başlayan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da TBMM'yi açmasına kadar geçen sürenin anlatıldığına işaret etti.

İlker Kızmaz'ın Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı dizide, Birkan Sokullu, Dolunay Soysert, Osman Sonant, Mehmet Özgür, Rıza Kocaoğlu, Melis Sezen, Ushan Çakır ve Altan Erkekli'nin de aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim rol alıyor.

Altı haftalık süreci 6 bölümle ekrana taşıyacak dizi, 16 Mart Pazartesi TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi, 16 Mart 1920'de İtilaf Devletleri'nin İstanbul'u işgal edip Meclis-i Mebûsan'ı dağıtmasından sonra Mustafa Kemal Paşa liderliğinde vücut bulan Kuvayı Milliye hareketini ve Ankara'da kurulacak tam bağımsız meclisin açılış serüvenini anlatıyor.

istiklal

16 Mart 1920 ile 23 Nisan 1920 tarihleri arasında yaşanmış 6 haftalık gerçek bir kesiti yine 6 haftada ekranlara getirecek olan mini dizinin senaryosu Funda Çetin'e ait. Yapımını Kirli Kedi'nin üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise adını dönem dramalarıyla duyuran Yasin Uslu var.

6 hafta boyunca mebusların canları pahasına, vatan aşkıyla gizli ve tehlikeli yollarla Ankara’ya ulaşma çabaları, Milli Mücadele hareketine İstanbul’dan silah taşıma gayretleri, Atatürk’ün yeni Meclisi açma mücadelesi ve işgale karşı topyekûn karşı koyma iradesi anlatılmakta.

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Yasin Uslu'nun üstlendiği dizinin kadrosunda Birkan Sokullu, İlker Kızmaz, Melis Sezen, Dolunay Soysert, Osman Sonant, Burak Yamantürk, Hilmicem İntepe, Rıza Kocaoğlu, Umut Karadağ, Ushan Çakır, Altan Erkekli, Mehmet Özgür, Serkan Ercan gibi isimler yer alıyor.

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